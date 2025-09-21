Neuental jagt Tabellenführer Fritzlar — Mittelfeld kämpft um Anschluss

TSV Wabern II — SG Neuental/Jesberg (So., 21.09.25, 15:00)

Kreisoberliga Schwalm-Eder — 8. Spieltag:

Zwei Spitzenmannschaften treffen aufeinander. Wabern II rangiert auf Platz 3, Neuental/Jesberg ist mit 8 Spielen und der Bilanz von sieben Siegen und einer Niederlage mit 21 Punkten punktgleich mit Tabellenführer Fritzlar. Neuental/Jesberg präsentiert sich defensiv fast makellos (nur 3 Gegentreffer) und ist daher Favorit; Wabern II hat allerdings gezeigt, dass es mit der starken Offensive jederzeit für Überraschungen gut ist. Spannung garantiert: Bleibt Neuental erster Verfolger von Fritzlar oder bringt Wabern mit Heimstärke das Duell durcheinander?

TuSpo Guxhagen — SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth (So., 21.09.25, 15:00)

TuSpo Guxhagen steht derzeit auf Rang 10 und hat in dieser Woche einen Trainerwechsel vollzogen. Die Vereinsführung erhofft sich von der neuen Konstellation einen Impuls — genauere Details wurden nicht veröffentlicht. Es geht vor allem darum die Defensive und Konstanz zu verbessern. Auf der anderen Seite reist der bishder punktlose Tabellenletzte SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth an. Favorit ist trotz der internen Umstellung klar TuSpo; die Frage ist, ob der Trainerwechsel sofort Wirkung zeigt oder zunächst Umstellungsprobleme bringt.

SG Geismar/Züschen — SpVgg Zella/Loshausen (So., 21.09.25, 15:00)

Geismar/Züschen hat bislang ein durchwachsenes Bild geliefert. Die Gäste aus Zella/Loshausen tun sich bislang schwer, in der Liga Fuß zu fassen. Dieses Duell der unteren Tabellenhälfte kann richtungsweisend sein: Ein Heimsieg würde Geismar luft nach unten verschaffen, während Zella mit einem Auswärtserfolg dringend Selbstvertrauen für den Kampf gegen den Abstieg sammeln könnte.

SG Ohetal/Frielendorf — FC Domstadt Fritzlar (So., 21.09.25, 15:00)

Ein klassisches David-gegen-Goliath-Spiel: Ohetal/Frielendorf steht auf Rang 13, während Spitzenreiter FC Domstadt Fritzlar mit perfekter Bilanz (7 Spiele, 7-0-0, 40:4, 21 Punkte) anreist — 40 erzielte Tore sprechen eine deutliche Sprache. Fritzlar ist bisher das Maß der Dinge in dieser Saison; Ohetal wird in der Defensive gefordert sein, um die Niederlage klein zu halten oder können Sie für eine Überrachung sorgen? Sportlich ist ein weiterer Auswärtssieg für Fritzlar jedoch das wahrscheinlichste Szenario.

FC Körle 69 — TSV Besse (So., 21.09.25, 15:00)

Körle tritt mit dem Druck, aber auch der Chance zweier nachzuholender Partien an: Mit sechs Punkten aus sechs Spielen liegen die Hausherren zwar tief im Tabellenkeller, doch die ausstehenden Begegnungen bieten die Gelegenheit, Boden gutzumachen. Der TSV Besse kann bisher nicht an die gute Saison 2024/25 anknüpfen. Besse wird wohl darauf setzen, die Balance zu halten, Ballbesitz zu erzwingen und über präzise Flanken sowie Kombinationen die Räume hinter die Abwehr zu attackieren.

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar — SG Fuldalöwen/Beisetal (So., 21.09.25, 15:00)

Punktemäßig liegen die beiden Teams eng beieinander: Kirchberg ist Vierter, die Fuldalöwen folgen auf Platz 6, haben jedoch ein Spiel weniger und eine deutlich bessere Tordifferenz. Kirchberg muss seine defensive Stabilität bestätigen und das Umschaltspiel der Löwen unterbinden. Gelingt es den Hausherren, den Spielaufbau der Gäste früh zu stören und Standardsituationen zu gewinnen? Die Torausbeute der Fuldalöwen wiederum legt nahe, dass sie bei kontrolliertem Ballvortrag sehr gefährlich sind.