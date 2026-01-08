Neuenkirchens Frauen blicken vorsichtig optimistisch auf die Rückrunde

Nach einer von Ausfällen geprägten Hinrunde gehen die Frauen des TuS Neuenkirchen aus der Landesliga Weser-Ems mit klaren Zielen in die zweite Saisonhälfte. Trainer Markus Gertz ordnet den bisherigen Verlauf nüchtern ein, benennt Probleme deutlich und formuliert für die Rückrunde vor allem ein Ziel: Konstanz.

„Geplant sind vier Testspiele gegen die Landesligisten Steinhagen und Ostbevern sowie Bahrenbostel (Bezirksliga) und Carum (Kreisliga)“, erklärt Gertz. Die Gegnerauswahl soll der Mannschaft Spielpraxis geben und unterschiedliche Leistungsniveaus abbilden.

Die Winterpause endet für den TuS Neuenkirchen am 3. Februar. Dann startet die Mannschaft in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Besondere Teambuilding-Maßnahmen sind nicht geplant, der Fokus liegt klar auf dem sportlichen Bereich.

Das bisherige Abschneiden bewertet der Trainer vor allem vor dem Hintergrund der personellen Situation. „Aufgrund von verletzungsbedingten personellen Problemen, die uns über die gesamte Hinrunde begleitet haben, waren wir sehr froh, in die Winterpause gegangen zu sein“, sagt Gertz.

Qualität sichtbar bei voller Besetzung

Dass die Mannschaft dennoch ihr Potenzial zeigte, macht Gertz an einzelnen Spielen fest. „Wenn wir anzahlmäßig gut besetzt waren, sah man unsere spielerische Klasse auch“, betont er.

Ein Beispiel sei das letzte Spiel vor der Winterpause gewesen: „Im letzten Spiel vor der Pause konnten wir mit einem ordentlichen breiten Kader auch das Derby für uns entscheiden.“ Für den Trainer ist das ein Hinweis darauf, was möglich ist, wenn die personellen Voraussetzungen stimmen.

Zentrales Thema bleibt die Gesundheit

Die Analyse der Probleme fällt entsprechend knapp aus. „Wir müssen einfach mal verletzungsfrei bleiben“, bringt es Gertz auf den Punkt. Taktische oder strukturelle Defizite stellt er nicht in den Vordergrund – vielmehr soll die Rückrunde erstmals mit einem stabilen Kader bestritten werden.

Für die zweite Saisonhälfte formuliert der Trainer ein realistisches Ziel. „Wir wollen in der Rückrunde so viele Zähler wie möglich sammeln, um nicht wieder unten rein zu rutschen und noch den einen oder anderen Platz gut zu machen“, sagt Gertz.

Es geht also weniger um große Sprünge als um Sicherheit und Entwicklung.

Ein Abgang zur Winterpause

Personell gibt es zur Rückrunde eine Veränderung. Merle Rabe verlässt den TuS Neuenkirchen und wechselt „in die Kreisklasse zu den Zweiten Damen der SG Damme/Lembruch“, wie Gertz bestätigt. Zugänge nannte der Trainer nicht.

Klare Einschätzung im Meister- und Abstiegskampf

Auch den Blick auf die Liga insgesamt scheut Gertz nicht. „Spelle wird dieses Jahr das Rennen machen und in die Oberliga aufsteigen“, prognostiziert er. Im Tabellenkeller sieht er hingegen zwei Teams besonders unter Druck: „Osnabrück und Hage werden es sehr schwer haben, da unten noch rauszukommen.“

Gleichzeitig verweist er auf die Enge der Liga: „Da zwischen Platz Vier und dem ersten Abstiegsplatz nur vier Punkte liegen, ist noch völlig offen, wer der dritte Absteiger sein könnte.“ Und fügt selbstbewusst hinzu: „Wir werden es nicht sein!“