Neuenkirchener Fußballer trauern um Siegfried Scholz

– Foto: Andreas Santner

Die Fußballer aus Neuenkirchen trauern um ihren Gründungsvater Siegfried Scholz, der im Alter von 83 Jahren verstorben ist. In einem Beitrag auf Instagram würdigte der Verein Scholz als Trainer, Macher und Mensch sowie als Vorbild für nachfolgende Generationen.

Der Verein verabschiedet sich nach eigenen Angaben in tiefer Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dem ehrenamtlichen Lebenswerk von Siegfried Scholz. Er habe den Verein nicht nur mitgegründet, sondern ihn über viele Jahre maßgeblich geprägt.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, um 13.00 Uhr in der Christophoruskirche Neuenkirchen statt. Im Anschluss erfolgt die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.