Neuenkirchen will Serie gegen Harderberg ausbauen

– Foto: René Diebel

Mit viel Selbstvertrauen geht der TuS Neuenkirchen in das Heimspiel gegen den SV Harderberg. Trainer Markus Gertz warnt jedoch vor den gefährlichen Gästen, gegen die sein Team das Hinspiel noch verloren hatte.

Der TuS Neuenkirchen empfängt am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems den SV Harderberg und möchte seine starke Serie weiter ausbauen. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge geht die Mannschaft von Trainer Markus Gertz mit viel Rückenwind in die Partie.

Allerdings erinnert sich der Coach noch gut an das Hinspiel Anfang November in Georgsmarienhütte, das Neuenkirchen mit 1:2 verlor. „Wir waren personell nicht so gut aufgestellt, haben unsere Sache aber gar nicht so schlecht gemacht und letztlich durch individuelle Fehler knapp verloren“, erklärte Gertz.

Vor dem Rückspiel sieht die personelle Situation deutlich besser aus. „Diesmal können wir fast aus dem Vollen schöpfen und wollen unseren aktuellen Lauf auf sechs Siege in Folge ausbauen“, sagte der Trainer.

Trotz der guten Form erwartet Gertz keine einfache Aufgabe gegen den Tabellenachten. „Wir wissen um die Gefährlichkeit der Gäste“, betonte er. Gleichzeitig kündigte der Coach eine offensive Ausrichtung seiner Mannschaft an: „Wir wollen mit unserem offensiven Angriffsspiel schnell nach vorne spielen.“

Für Gertz hat die Begegnung zudem eine besondere persönliche Note, da er selbst in der Vergangenheit den SV Harderberg trainierte. Deshalb wolle seine Mannschaft den Gegner „nicht auf die leichte Schulter nehmen“.

Mit einem weiteren Erfolg könnte der TuS Neuenkirchen den vierten Tabellenplatz festigen und den starken Saisonendspurt fortsetzen.