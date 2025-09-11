Neuenkirchen vor Mammutaufgabe gegen Spelle-Venhaus

Der TuS Neuenkirchen steht am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems vor einer enormen Herausforderung: Mit dem SC Spelle-Venhaus reist eine Mannschaft an, die seit Monaten ungeschlagen ist. „Jetzt am Wochenende spielen wir gegen Spelle, haushoher Meisterschaftsfavorit. Die sind, glaube ich, seit dem ersten oder zweiten Spiel der letzten Saison – also seit 23, 24 Spielen – ungeschlagen. Das wird natürlich nicht einfach“, erklärt TuS-Trainer Markus Gertz.





Die Voraussetzungen könnten für Neuenkirchen besser sein. „Personell sieht es bei uns auch nicht besser aus als letzten Sonntag“, so Gertz weiter. Die Gastgeber müssen erneut auf mehrere Spielerinnen verzichten, was die Aufgabe zusätzlich erschwert. „Wir werden natürlich wieder versuchen, alles reinzuhauen und so gut es geht dagegenzuhalten. Aber wenn man ehrlich ist, muss man ganz klar sagen, dass wir krasse Außenseiter sind in diesem Spiel“, sagt Gertz.

Trotz der schwierigen Ausgangslage gibt sich Neuenkirchen nicht kampflos geschlagen: „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich versuchen, unser Spiel zu spielen und unser Spiel durchzudrücken, um dann halt wirklich auch ein oder vielleicht sogar drei Punkte behalten zu können.“ Der Trainer weiß jedoch um die Schwere der Aufgabe: „Wie gesagt, es wird halt aufgrund einiger Ausfälle kein leichtes Stück Arbeit – das Gegenteil.“

Gertz betont, dass Einsatz und Leidenschaft entscheidend sein werden: „Wir werden alles reinhauen und versuchen, so gut es geht, die Ausfälle zu kompensieren. Und wenn wir nach dem Spiel sagen können, wir haben alles gegeben, dann sind wir schon zufrieden. Und dann gucken wir, was so tatsächlich dabei rauskommt.“

Spelle-Venhaus, aktuell Tabellendritter mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 12:2, geht als klarer Favorit in die Partie. Neuenkirchen rangiert mit vier Punkten auf Rang sieben und könnte mit einem unerwarteten Punktgewinn Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken. Für die Gastgeber zählt vor allem eines: ein leidenschaftlicher Auftritt vor heimischem Publikum.