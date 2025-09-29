Neuenkirchen verpasst Punktgewinn gegen Tabellenzweiten

Personell geschwächt, aber mit viel Einsatz: Neuenkirchen zeigt Moral und bringt den Favoriten an den Rand eines Punktverlustes.
Am Sonntag unterlag der TuS Neuenkirchen in der Frauen-Landesliga Weser-Ems dem Tabellenzweiten SV Ems Jemgum knapp mit 0:1. Für die Gastgeberinnen war es eine unglückliche Niederlage, die angesichts der personellen Umstände und des engagierten Auftritts besonders bitter ausfiel.
„Heute hatten wir den Aufsteiger und Tabellenzweiten zu Gast. Unsere personellen Probleme im Kader waren auch heute, wie schon in den letzten Wochen, groß“, erklärte TuS-Trainer Markus Gertz nach der Partie. Gleich mehrere B-Juniorinnen mussten einspringen: „Mit Mia Feldkamp und Lina Pietak waren zwei B-Mädels dabei, die bereits in den letzten Spielen ausgeholfen haben. Dazu gesellten sich nun auch noch Jana Stuckenberg und Mia Schnieder aus der B-Jugend; für beide das Debüt in der Landesliga, letztere sogar in der Startelf.“
Zusätzlich griff Neuenkirchen auf Erfahrung zurück: „Dazu holten wir mit Theresa Escher und Laura Futtermann zwei bekannte Gesichter aus der ‚Fußballrente‘. Alle sechs haben es sehr, sehr gut gemacht.“
Trotz dieser Umstellungen lieferte Neuenkirchen dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Den Unterschied machte ein Treffer von Jemgums Tanja Voß in der 32. Minute. „Zum Spiel kann man eigentlich nur zu einer Meinung kommen: Wir waren mindestens auf Augenhöhe, was mit dem Kader eine außergewöhnliche Leistung darstellte!“, betonte Gertz.
Vor allem in der Schlussphase drängte Neuenkirchen noch auf den Ausgleich. „In den letzten 15–20 Minuten rannten wir nochmal an und hätten uns eigentlich das Remis verdient gehabt. So blieb es bei dem 0:1 – ein glücklicher Sieg der Emsländerinnen.“
Mit vier Punkten aus sechs Spielen liegt Neuenkirchen weiter im Tabellenkeller, blickt aber zuversichtlich nach vorne. „Wir schauen nach vorne und wollen in zwei Wochen das 6-Punkte-Spiel in Osnabrück beim OSC gewinnen“, so Gertz.