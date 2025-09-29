– Foto: Marcel Eichholz

Neuenkirchen verpasst Punktgewinn gegen Tabellenzweiten TuS Neuenkirchen verliert trotz starker Leistung knapp mit 0:1 gegen den SV Ems Jemgum.

Personell geschwächt, aber mit viel Einsatz: Neuenkirchen zeigt Moral und bringt den Favoriten an den Rand eines Punktverlustes.

Am Sonntag unterlag der TuS Neuenkirchen in der Frauen-Landesliga Weser-Ems dem Tabellenzweiten SV Ems Jemgum knapp mit 0:1. Für die Gastgeberinnen war es eine unglückliche Niederlage, die angesichts der personellen Umstände und des engagierten Auftritts besonders bitter ausfiel.



Gestern, 12:30 Uhr TuS Neuenkirchen TuS Neuenki. SV Ems Jemgum Ems Jemgum 0 1 Abpfiff

„Heute hatten wir den Aufsteiger und Tabellenzweiten zu Gast. Unsere personellen Probleme im Kader waren auch heute, wie schon in den letzten Wochen, groß“, erklärte TuS-Trainer Markus Gertz nach der Partie. Gleich mehrere B-Juniorinnen mussten einspringen: „Mit Mia Feldkamp und Lina Pietak waren zwei B-Mädels dabei, die bereits in den letzten Spielen ausgeholfen haben. Dazu gesellten sich nun auch noch Jana Stuckenberg und Mia Schnieder aus der B-Jugend; für beide das Debüt in der Landesliga, letztere sogar in der Startelf.“ Zusätzlich griff Neuenkirchen auf Erfahrung zurück: „Dazu holten wir mit Theresa Escher und Laura Futtermann zwei bekannte Gesichter aus der ‚Fußballrente‘. Alle sechs haben es sehr, sehr gut gemacht.“