Neuenkirchen unterliegt Spelle-Venhaus – Verletzungspech überschattet

Es war ein gebrauchter Sonntag für den TuS Neuenkirchen: Gegen den ungeschlagenen Tabellenzweiten SC Spelle-Venhaus kassierte das Team eine 0:4-Heimniederlage – und musste zudem gleich drei Verletzungen hinnehmen.

„Heute hatten wir den Meisterschaftsfavoriten aus Spelle zu Gast. Stark ersatzgeschwächt gingen wir in dieses Spiel“, berichtete TuS-Trainer Markus Gertz. Schon vor der Partie war klar, dass die Gastgeberinnen auf mehrere Stammkräfte verzichten mussten. „Im Vorfeld hatten wir versucht, dieses Spiel zu verlegen, leider konnte und wollte Spelle keinem Ersatztermin zustimmen. Somit war das Motto heute klar: Mauern und vielleicht einen Lucky Punch landen.“





Doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung: „In der 10. Minute knickte Sophie Pollag mit dem Knie weg und musste danach mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nur zwölf Minuten später die nächste Knieverletzung… Janina Jendrzejewski ging nach einem Zweikampf zu Boden und musste auch ausgewechselt werden. Und das war leider nicht die letzte Verletzung, kurz vor Abpfiff der Begegnung traf es auch noch unsere Kapitänin Carolin Kreutzmann. Sie musste nach einem Pressschlag mit einer Knöchelverletzung runter.“

Die Gäste aus Spelle nutzten die personellen Probleme konsequent und erzielten ihre Tore in der 34., 45.+10., 79. und 80. Minute. Trotzdem lobte Gertz den Einsatz seiner Mannschaft: „Ein sehr trauriger und unglücklicher Tag, an dem wir trotzdem alles gegeben haben und kämpferisch erneut überzeugen konnten.“

Besonders hob der Trainer den Einsatz der jüngeren Spielerinnen hervor: „Ein großes Dankeschön an unsere B-Mädels Antonia Klus, Johanna Wulf, Mia-Sophie Feldkamp und Lina Pietak, die es wieder sehr gut gemacht haben.“

Trotz der Niederlage bleibt Neuenkirchen mit vier Punkten auf Rang zehn der Tabelle. Der SC Spelle-Venhaus festigt mit nun zwölf Punkten seine Spitzenposition und bleibt Concordia Emsbüren im Titelrennen dicht auf den Fersen. Für den TuS gilt es nun vor allem, die Verletzungen zu bewältigen und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu richten.