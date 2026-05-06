Neuenkirchen überzeugt im Nachholspiel

Der TuS Neuenkirchen hat im Nachholspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein deutliches Zeichen gesetzt und den direkten Tabellennachbarn SV Olympia Uelsen mit 4:1 besiegt. Vor allem eine dominante erste Halbzeit legte den Grundstein für den Erfolg.

„Gestern hatten wir im Nachholspiel der Landesliga-Dinos den direkten Tabellennachbarn aus Uelsen zu Gast“, sagte Trainer Markus Gertz. Seine Mannschaft übernahm von Beginn an die Kontrolle: „Wir waren von Beginn an das spielbestimmende Team und boten den Zuschauern wohl eines unserer besten Spiele.“

Bereits in der 4. Minute brachte Sophia Engbarth den TuS nach einem Angriff über die rechte Seite in Führung. Doch nur zwei Minuten später folgte der Rückschlag: „Leider mussten wir nur zwei Minuten später total unnötig den Ausgleich hinnehmen“, so Gertz. Neuenkirchen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. „Wir ließen uns aber nicht beirren und konnten nach genau einer Viertelstunde wieder in Führung gehen.“ Anna Uphaus traf zum 2:1 – erneut nach einem gut vorgetragenen Angriff über rechts.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit sorgte Engbarth mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse. „In der 39. Minute und 45.+2 konnten wir dann unseren Vorsprung ausbauen“, berichtete Gertz, dessen Team „mit einer hochverdienten Drei-Tore-Führung in die Kabine“ ging.

Uelsen hingegen fand in der ersten Hälfte kaum Zugriff. „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da und wurden von der schnellen Offensive von Neuenkirchen überlaufen“, analysierte Trainer Mathias Hendriks. Auch die Höhe des Rückstands sei gerecht gewesen: „Das 4:1 zur Pause war auch in der Höhe absolut verdient, da wir kämpferisch nicht mithalten konnten.“ Gleichzeitig haderte er mit einigen Entscheidungen: „Nach dem 1:1 müssen wir einen klaren Elfmeter für uns bekommen. Im Gegenzug fällt dann das 2:1 für Neuenkirchen. Kurz vor der Pause entschied der Schiedsrichter dann auf Elfmeter für Neuenkirchen – eine sehr unglückliche Entscheidung.“

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Dynamik der Partie. Eine Rote Karte gegen Neuenkirchen (49.) stellte die Gastgeberinnen vor neue Herausforderungen. „Diese Notbremse hatte definitiv die Karte verdient, auch wenn es nicht bösartig war“, ordnete Gertz die Szene ein. In Unterzahl musste der TuS sein Spiel anpassen: „Diese Karte ließ uns unser Spiel natürlich ein wenig verändert auf den Platz bringen.“

Uelsen nutzte die Überzahl, um mehr Druck zu entwickeln. „Nach der Pause kamen wir besser raus und wurden noch mehr von der Roten Karte gepusht“, sagte Hendriks. Doch ein Treffer gelang nicht mehr: „Es war aber kein Vorbeikommen an der Torhüterin von Neuenkirchen.“

Die Gastgeberinnen verteidigten leidenschaftlich und hielten die Gäste weitgehend vom eigenen Tor fern. „Wir verteidigten leidenschaftlich und konnten auch einige gute Konter fahren, die aber leider ungenutzt blieben“, so Gertz. Insgesamt zeigte sich der Trainer hochzufrieden: „Ein Riesenspiel und Riesenkampf, in dem wir gezeigt haben, dass wir zurecht auf Platz vier stehen.“