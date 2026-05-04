Neuenkirchen trotzt dem Favoriten

In einer intensiven Partie erarbeitet sich Neuenkirchen einen verdienten Vorsprung und bringt diesen trotz später Spannung über die Zeit. Trainer Markus Gertz sieht Fortschritte im Vergleich zum Hinspiel – und eine insgesamt reife Leistung.

Der TuS Neuenkirchen hat im Auswärtsspiel beim SV Ems Jemgum ein Ausrufezeichen gesetzt und sich mit 2:1 beim Tabellendritten durchgesetzt. Dabei zeigte die Mannschaft vor allem im zweiten Durchgang ihre Qualitäten – und die nötige Effizienz vor dem Tor.

„Heute waren wir in Jemgum beim Tabellendritten gefordert. Im Gegensatz zum Hinspiel konnten wir diesmal personell fast aus dem Vollen schöpfen“, ordnete Trainer Markus Gertz die Ausgangslage ein. Seine Mannschaft fand nach anfänglichen Schwierigkeiten zunehmend besser ins Spiel: „In Halbzeit eins waren wir nach anfänglichen Problemen gut im Spiel, kamen aber nicht immer rechtzeitig in die Zweikämpfe und konnten somit eine ausgeglichene erste Halbzeit nicht verhindern.“

Kurz vor der Pause hatte Neuenkirchen dabei auch das nötige Glück: „Kurz vor dem Pausenpfiff hatten wir bei einem Pfostentreffer und einer Glanzparade unserer Torhüterin Anne Brickwedde etwas Glück und Können auf unserer Seite.“

Nach dem Seitenwechsel trat der TuS dann deutlich zielstrebiger auf. „In die zweite Halbzeit starteten wir dann mit einem Pfostenschuss und einer Menge Tempo im Aufbauspiel“, so Gertz. Die Konsequenz folgte wenig später: Sophia Engbarth traf in der 55. Minute per direkt verwandeltem Freistoß zur Führung. Neuenkirchen blieb am Drücker und legte nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite nach: Janina Jendrzejewski erhöhte in der 72. Minute auf 2:0.

In der Folge verpassten es die Gäste jedoch, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. „Im Anschluss hatten wir einige Möglichkeiten, um das Ergebnis hochzuschrauben“, sagte Gertz. Stattdessen kam Jemgum durch einen Foulelfmeter in der 83. Minute noch einmal heran. „Somit wurden die letzten Minuten echt lang“, räumte der Trainer ein.

Doch Neuenkirchen verteidigte den knappen Vorsprung mit Einsatz und Disziplin bis zum Abpfiff. Entsprechend fiel das Fazit positiv aus: „Wir verteidigten den Vorsprung über die Zeit und waren uns danach alle einig: verdienter Sieg, aber unnötig spannend.“