Neuenkirchen siegt trotz Schwächephase

– Foto: René Diebel

Frühe Dominanz, dann ein unerwarteter Bruch: Neuenkirchen führt schnell deutlich, lässt Hage aber zurück ins Spiel kommen. Erst in der Schlussphase machen die Gäste den Auswärtssieg endgültig klar.

Der TuS Neuenkirchen hat seine Pflichtaufgabe beim SV Hage erfüllt, musste beim 4:2-Auswärtssieg jedoch zwischenzeitlich zittern. Nach einer souveränen Anfangsphase verloren die Gäste kurzzeitig den Faden, ehe sie das Spiel in der Schlussphase entschieden.

„Heute waren wir beim Tabellenvorletzten in Hage gefordert“, ordnete Trainer Markus Gertz die Ausgangslage ein. Seine Mannschaft startete ideal in die Partie: „Wir kamen sehr gut ins Spiel und konnten bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielen.“ Nach einem Chipball von Sophia Engbarth traf Janina Jendrzejewski per Heber zur frühen Führung.

Doch statt die Kontrolle zu behalten, passte sich Neuenkirchen dem Spielstil der Gastgeberinnen an. „Anstatt nun ruhig aufspielen zu können, ließen wir uns auf das fahrige Spiel der Heimmannschaft ein“, sagte Gertz. Dennoch blieb sein Team effizient: „Trotzdem erzielten wir mit der zweiten Torchance das 2:0.“ Erneut war Jendrzejewski erfolgreich, diesmal per Fernschuss aus rund 20 Metern nach Vorarbeit von Carolin Kreutzmann. In der 26. Minute erhöhte schließlich Engbarth nach einem schnell ausgeführten Freistoß auf 3:0.

„Man kann schon von einer sehr guten Chancenverwertung sprechen“, bilanzierte Gertz mit Blick auf die erste Hälfte. Doch direkt nach der Pause folgte ein Bruch im Spiel der Gäste. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit waren wir noch gedanklich in der Kabine“, erklärte der Trainer. Hage nutzte dies konsequent aus und verkürzte binnen weniger Minuten nach zwei Eckbällen auf 2:3 (48., 54.).

Die Unsicherheit war spürbar. „Nun waren wir ein wenig von der Rolle und fingen uns erst 20 Minuten vor Schluss wieder“, so Gertz. In der Schlussphase übernahm Neuenkirchen dann wieder die Kontrolle und setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit: Engbarth traf nach einer Ecke aus etwa elf Metern zum 4:2-Endstand (90.+2).

Unterm Strich sprach der Trainer von einem „Arbeitssieg“ und hob vor allem die Effizienz hervor. Gleichzeitig benannte er klare Verbesserungsfelder: „Unsere Defensivschwäche bei gegnerischen Eckbällen ist ein negativer Punkt, den wir in der kommenden Woche schnellstmöglich wieder in den Griff bekommen müssen.“ Zudem müsse es seiner Mannschaft besser gelingen, auch gegen unruhige Gegner „unser Spiel auf den Platz zu bekommen“.

So stand am Ende ein verdienter Auswärtssieg – mit klaren Erkenntnissen für die kommenden Aufgaben.