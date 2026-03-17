Neuenkirchen setzt sich torreich in Schwefingen durch

In einer intensiven Partie behält der TuS Neuenkirchen die Oberhand und belohnt sich für eine dominante Vorstellung mit einem 4:2-Auswärtssieg. Die SG Schwefingen hadert hingegen mit vergebenen Chancen.

Der TuS Neuenkirchen hat am vergangenen Wochenende einen verdienten 4:2-Auswärtssieg bei der SG Schwefingen/Union Meppen gefeiert. In einer torreichen Begegnung zeigte sich die Mannschaft von Beginn an spielbestimmend und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent.

Trainer Markus Gertz sah sein Team von Anfang an im Vorteil: „Wir waren von Beginn an das bessere Team und überzeugten mit schnellem und passsicherem Spiel.“ Die Führung fiel folgerichtig durch ein Eigentor in der Anfangsphase, ehe Chantal Brüggemann kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel kam Schwefingen durch Annika Backs in der 51. Minute zum Anschluss, nachdem Neuenkirchen in einer Umschaltsituation nicht gut sortiert war. Doch die Gäste ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. „Wir ließen kein Prozent nach“, betonte Gertz. Nach einer Ecke stellte Sophia Engbarth in der 64. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Janina Jendrzejewski nach einer weiteren Standardsituation in der 79. Minute das 4:1 erzielte.

Den Schlusspunkt setzte allerdings die Heimelf: Nach einer Freistoßflanke traf Eliana Khachab in der Schlussminute zum 2:4-Endstand. „Leider waren wir hier schon gedanklich am Feiern“, sagte Gertz rückblickend.

Trotz einiger personeller Ausfälle zeigte sich der Trainer insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ein mehr als verdienter Sieg, in dem wir eine sehr starke und auch beeindruckende Mannschaftsleistung gezeigt haben“, erklärte er. Besonders hob er den Einsatz innerhalb des Teams hervor – auch abseits des Spielfelds: Co-Trainerin Elena Kreienheder, eigentlich bereits im „Fußballruhestand“, habe den Teamgeist vorgelebt und nochmals ausgeholfen.

Auf Seiten der Gastgeber überwog dagegen der Ärger über eine verpasste Chance. Trainer Johannes Meiners sah sein Team keineswegs chancenlos: „Ein für uns ärgerliches Spiel, in dem mit Sicherheit ein Punkt für uns möglich gewesen wäre.“ Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft gute Möglichkeiten vergeben. „Wir vergeben riesige Chancen und bekommen zudem Tore, die eigentlich zu vermeiden gewesen wären“, sagte Meiners.

Trotz der Niederlage bescheinigte er seiner Mannschaft eine engagierte Leistung: „Alles in allem war es wieder ein Spiel, in dem der Einsatz und die Einstellung auf jeden Fall gepasst haben.“ Nun gelte es, die Partie schnell abzuhaken und den Blick nach vorne zu richten.

In der Tabelle verbessert sich der TuS Neuenkirchen durch den Sieg auf 19 Punkte und rückt ins gesicherte Mittelfeld vor. Die SG Schwefingen/Union Meppen bleibt mit 17 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld.