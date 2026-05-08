Neuenkirchen peilt vierten Sieg in Serie an

Der TuS Neuenkirchen will seine starke Rückrunde in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiter fortsetzen. Vor dem Heimspiel gegen den Osnabrücker SC am Sonntag zeigte sich Trainer Markus Gertz optimistisch und formulierte die Zielsetzung klar: „Am Sonntag wollen wir in unserem vorletzten Heimspiel gegen den OSC den vierten Sieg in Folge einfahren und unsere gute Rückrundenform fortsetzen.“

Mit zuletzt überzeugenden Auftritten hat sich Neuenkirchen auf Rang vier der Tabelle vorgeschoben und liegt damit im engen Mittelfeld der Liga aussichtsreich positioniert. Besonders das offensive Auftreten seiner Mannschaft stimmt Gertz derzeit zufrieden. Deshalb soll sich auch gegen den Tabellenelften wenig an der Herangehensweise ändern. „Wir werden nicht viel anders machen als in den letzten Spielen und wollen der Partie mit unserem schnellen Offensivspiel wieder den Stempel aufdrücken“, erklärte der Trainer.

Der Osnabrücker SC reist dagegen mit nur neun Punkten und bereits 79 Gegentoren als Außenseiter an. Dennoch dürfte Neuenkirchen gewarnt sein, die Partie nicht zu unterschätzen. Für die Gastgeber bietet sich zugleich die Chance, ihre Serie weiter auszubauen und die gute Entwicklung der vergangenen Wochen zu bestätigen.