Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Neuenkirchen peilt vierten Sieg in Serie an
Der TuS Neuenkirchen empfängt den Osnabrücker SC und möchte seine starke Form der Rückrunde bestätigen.
Mit drei Siegen in Folge im Rücken geht der TuS Neuenkirchen selbstbewusst in das vorletzte Heimspiel der Saison. Gegen den abstiegsbedrohten Osnabrücker SC soll die Erfolgsserie weiter ausgebaut werden.
Der TuS Neuenkirchen will seine starke Rückrunde in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiter fortsetzen. Vor dem Heimspiel gegen den Osnabrücker SC am Sonntag zeigte sich Trainer Markus Gertz optimistisch und formulierte die Zielsetzung klar: „Am Sonntag wollen wir in unserem vorletzten Heimspiel gegen den OSC den vierten Sieg in Folge einfahren und unsere gute Rückrundenform fortsetzen.“
Mit zuletzt überzeugenden Auftritten hat sich Neuenkirchen auf Rang vier der Tabelle vorgeschoben und liegt damit im engen Mittelfeld der Liga aussichtsreich positioniert. Besonders das offensive Auftreten seiner Mannschaft stimmt Gertz derzeit zufrieden. Deshalb soll sich auch gegen den Tabellenelften wenig an der Herangehensweise ändern. „Wir werden nicht viel anders machen als in den letzten Spielen und wollen der Partie mit unserem schnellen Offensivspiel wieder den Stempel aufdrücken“, erklärte der Trainer.
Der Osnabrücker SC reist dagegen mit nur neun Punkten und bereits 79 Gegentoren als Außenseiter an. Dennoch dürfte Neuenkirchen gewarnt sein, die Partie nicht zu unterschätzen. Für die Gastgeber bietet sich zugleich die Chance, ihre Serie weiter auszubauen und die gute Entwicklung der vergangenen Wochen zu bestätigen.