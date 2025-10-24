Neuenkirchen peilt den nächsten Heimsieg an

Am Samstag empfängt der TuS Neuenkirchen den SV Hage im Pias-Sportpark. Nach dem jüngsten Kantersieg reisen die Gastgeberinnen mit Rückenwind an, während Hage um Anschluss im Tabellenkeller kämpft.

Mit dem deutlichen 5:0-Auswärtssieg beim Osnabrücker SC hat der TuS Neuenkirchen ein Ausrufezeichen gesetzt. Nun will die Mannschaft von Trainer Markus Gertz den Schwung aus dieser Partie mitnehmen und auch im heimischen Pias-Sportpark überzeugen. „Wir erwarten ein kampfbetontes Spiel gegen den Tabellennachbarn“, sagt Gertz. „Wir wollen nach dem jüngsten 5:0-Sieg beim OSC auch die Gäste aus Hage in die Schranken weisen, wissen aber um die Stärken der Ostfriesländerinnen.“

In der Landesliga Weser-Ems trennen beide Teams nur wenige Punkte – Neuenkirchen steht mit sieben Zählern auf Rang zehn, Hage folgt mit drei Punkten auf Platz elf. Für die Gastgeberinnen geht es darum, die ersten Zähler auf eigenem Platz zu holen. „Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und wollen die ersten Punkte auf heimischem Geläuf einfahren“, betont der Trainer.

Auch personell sieht es beim TuS wieder etwas besser aus: „Wir sind besser als in den letzten Wochen aufgestellt und können diesmal auch Spielerinnen aus der Damenmannschaft auf der Bank verzeichnen – aber weit entfernt von einem breiten Kader“, erklärt Gertz.