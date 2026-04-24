Neuenkirchen mit Formvorteil ins Heimspiel Fünfter gegen Neunter – klare Ausgangslage vor dem Duell von red · Heute, 15:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Während der TV Neuenkirchen mit einem Heimsieg antritt, reist der SV Esperke nach einer deutlichen Niederlage an. Die Rollen vor dem Aufeinandertreffen sind klar verteilt.

Es ist eines dieser Spiele, bei denen sich die Vorzeichen kaum übersehen lassen. Wenn der TV Neuenkirchen am Samstag den SV Esperke 1929 empfängt, trifft eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte auf ein Team, das sich im unteren Mittelfeld stabilisieren muss. Neuenkirchen geht als Tabellenfünfter in die Partie. 13 Siege, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen bei 58:42 Toren unterstreichen eine insgesamt stabile Saison. Der jüngste Auftritt bestätigt diesen Eindruck: Im Nachholspiel setzte sich Neuenkirchen mit 2:0 gegen den TuS Drakenburg durch.

Morgen, 17:00 Uhr TV Neuenkirchen TV Neuenkirchen SV Esperke 1929 SV Esperke 17:00 PUSH