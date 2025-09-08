– Foto: René Diebel

Neuenkirchen gewinnt hart umkämpftes Auswärtsspiel in Uelsen 2:1-Sieg bringt TuS den ersten Dreier der Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems

Mit Einsatz und Kampfgeist sichert sich der TuS Neuenkirchen einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Olympia Uelsen. Trainer Markus Gertz lobt die Leistung seiner Mannschaft und hebt den Beitrag der Nachwuchsspielerinnen hervor.

Der TuS Neuenkirchen hat am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen wichtigen Erfolg gefeiert. Bei sommerlichen Temperaturen gewann das Team von Trainer Markus Gertz mit 2:1 beim SV Olympia Uelsen und sammelte die ersten Punkte der Saison.



„Heute waren wir bei sommerlichen Temperaturen in Uelsen zu Gast. Wir gingen mit unserem letzten Aufgebot ins Spiel und wollten unbedingt etwas Zählbares mit nach Hause nehmen“, erklärte Gertz. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigte seine Mannschaft von Beginn an großen Einsatz: „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gefightet und keinen Ball verloren gegeben.“ In der 10. Minute fiel das 1:0 durch Malena Krämer, nachdem Uelsen eine Ecke nicht weit genug klären konnte. „Malena kam im ballfernen Rückraum frei zum Schuss. Von der linken Strafraumkante in die lange Ecke des Tores gezirkelt – ein richtig schönes Tor“, beschrieb Gertz. Nur drei Minuten später gelang Uelsen der Ausgleich nach einem Missverständnis in der Neuenkirchener Abwehr.