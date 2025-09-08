Neuenkirchen gewinnt hart umkämpftes Auswärtsspiel in Uelsen

Mit Einsatz und Kampfgeist sichert sich der TuS Neuenkirchen einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Olympia Uelsen. Trainer Markus Gertz lobt die Leistung seiner Mannschaft und hebt den Beitrag der Nachwuchsspielerinnen hervor.
Der TuS Neuenkirchen hat am Sonntag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen wichtigen Erfolg gefeiert. Bei sommerlichen Temperaturen gewann das Team von Trainer Markus Gertz mit 2:1 beim SV Olympia Uelsen und sammelte die ersten Punkte der Saison.
„Heute waren wir bei sommerlichen Temperaturen in Uelsen zu Gast. Wir gingen mit unserem letzten Aufgebot ins Spiel und wollten unbedingt etwas Zählbares mit nach Hause nehmen“, erklärte Gertz. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigte seine Mannschaft von Beginn an großen Einsatz: „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute gefightet und keinen Ball verloren gegeben.“
In der 10. Minute fiel das 1:0 durch Malena Krämer, nachdem Uelsen eine Ecke nicht weit genug klären konnte. „Malena kam im ballfernen Rückraum frei zum Schuss. Von der linken Strafraumkante in die lange Ecke des Tores gezirkelt – ein richtig schönes Tor“, beschrieb Gertz. Nur drei Minuten später gelang Uelsen der Ausgleich nach einem Missverständnis in der Neuenkirchener Abwehr.
In der 27. Minute brachte ein schöner Spielzug die erneute Führung: „Janina Jendrzejewski schickte mit einem genialen Pass in die Schnittstelle Anna Uphaus, die frei auf die Torhüterin zulief und eiskalt unten links einschob“, so Gertz.
Nach dem Seitenwechsel dominierten weiterhin Kampfgeist und Einsatzbereitschaft das Bild. „Wir kämpfen bis zum Umfallen“, sagte der Trainer. Kurz vor Schluss hatte Neuenkirchen nach einer Ecke noch die Möglichkeit auf einen weiteren Treffer. „Laura Intelmann mit der Ecke auf den kurzen Pfosten, wo Kimberley Hübler den Ball Richtung Knick köpfte, aber die Torhüterin hervorragend halten konnte“, erläuterte Gertz.
Besonders hob er die Leistung der drei B-Mädels hervor, die kurzfristig aushelfen mussten: „Alles in allem ein verdienter Sieg, den wir auch unseren drei B-Mädels Johanna Wulf (16 Jahre), Mia-Sophie Feldkamp (16 Jahre) und Antonia Klus (15 Jahre) zu verdanken haben. Sie haben ihre Sachen überragend gemacht und mitgeholfen, das Ergebnis bis zum Abpfiff zu verteidigen.“
Mit diesem Sieg liegt Neuenkirchen nun auf Rang zehn der Tabelle, während Uelsen trotz der Niederlage in der oberen Tabellenhälfte bleibt.