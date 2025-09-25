Neuenkirchen fordert Aufstiegsüberraschung Jemgum heraus

Der Tabellenzehnte TuS Neuenkirchen steht am Sonntag vor einer schweren Aufgabe: Mit dem SV Ems Jemgum reist der formstarke Aufsteiger und Tabellenzweite an. Trainer Markus Gertz setzt trotz eines ausgedünnten Kaders auf Kampfgeist und Heimstärke.

In der Landesliga Weser-Ems steht am Sonntag (28. September) das Duell zwischen dem TuS Neuenkirchen und dem SV Ems Jemgum auf dem Programm. Neuenkirchen, derzeit mit vier Punkten auf Platz zehn, ist nach einem durchwachsenen Saisonstart auf der Suche nach dem ersten Heimsieg. Jemgum hingegen reist mit viel Selbstvertrauen als Tabellenzweiter (13 Punkte) an und hat in den ersten sechs Spielen eindrucksvoll bewiesen, dass der Aufsteiger zu den positiven Überraschungen der Liga gehört.

TuS-Trainer Markus Gertz kennt die Schwere der Aufgabe genau: „Am Sonntag erwarten wir den starken Aufsteiger und Tabellenzweiten aus Jemgum. Wir bereiten uns in dieser Woche akribisch auf den Gegner vor und erwarten einen spielstarken Kontrahenten.“ Sorgen bereitet jedoch die personelle Situation: „Unser Kader für Sonntag sieht, wie schon in den letzten Wochen, sehr überschaubar aus und wir werden deshalb erneut auf B-Mädels zurückgreifen müssen.“

Trotz der schwierigen Ausgangslage gibt sich Gertz kämpferisch und will den Heimvorteil nutzen: „Wir wollen aber wieder alles in die Waagschale werfen, um endlich die ersten Punkte zuhause einfahren zu können. Die Vorzeichen könnten natürlich besser stehen, aber nun heißt es: jetzt erst recht!“