Neuenkirchen fordert Aufsteiger Jemgum

– Foto: René Diebel

TuS Neuenkirchen reist mit gestärktem Kader und neuem Selbstvertrauen nach Jemgum. Gegen den formstarken Aufsteiger soll an die jüngste Effizienz angeknüpft werden.

Für den TuS Neuenkirchen steht am Wochenende eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe an. Mit dem SV Ems Jemgum wartet der Tabellendritte der Frauen-Landesliga Weser-Ems – ein Gegner, der sich als Aufsteiger bislang äußerst stabil präsentiert.

„Am Sonntag treffen wir auf den Dritten der Landesliga“, ordnet Trainer Markus Gertz die Ausgangslage ein. Dennoch reist sein Team nicht ohne Ambitionen an: „Wir wollen da weitermachen, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben – mit bestechender Effektivität.“ Gleichzeitig sieht er noch Entwicklungspotenzial im eigenen Spiel: „Dabei wollen wir aber wieder spielerisch mehr überzeugen.“

Im Vergleich zum Hinspiel, das Neuenkirchen knapp mit 0:1 verlor, hat sich die personelle Situation deutlich verbessert. „Personell sind wir definitiv besser aufgestellt als im Hinspiel, wo wir neben Spielerinnen aus der B-Jugend auch auf zwei Spielerinnen zurückgreifen mussten, die die Fußballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatten“, erklärte Gertz.

Mit dieser verbesserten Ausgangslage wächst auch der Optimismus: „Somit rechnen wir uns etwas aus und wollen Zählbares gegen den starken Aufsteiger aus Jemgum mitnehmen.“

Während Jemgum seinen Platz in der Spitzengruppe weiter festigen möchte, geht es für Neuenkirchen darum, den positiven Trend fortzusetzen und wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld zu sammeln.