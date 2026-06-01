Neuenkirchen feiert klaren Heimsieg und klettert auf Rang drei

Mit einem furiosen ersten Durchgang hat der TuS Neuenkirchen den SV Harderberg deutlich besiegt. Während die Gastgeber ihre Siegesserie auf sechs Spiele ausbauten, haderte Harderbergs Trainer Patric Hagedorn vor allem mit der Anfangsphase seiner Mannschaft.

Der TuS Neuenkirchen hat sein letztes Heimspiel der Saison eindrucksvoll gewonnen. Vor 280 Zuschauern im Pias-Sportpark setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gertz mit 4:0 gegen den SV Harderberg durch und verbesserte sich damit auf den dritten Tabellenplatz der Frauen-Landesliga Weser-Ems.

Die Partie stand bei den Gastgeberinnen auch im Zeichen mehrerer Abschiede. „Carolin Kreutzmann, Janina Jendrzejewski, Maria Buschermöhle und Luisa Meyer liefen ein letztes Mal auf heimischem Rasen auf“, erklärte Gertz. Auch für Co-Trainerin Elena Kreienheder war es das letzte Heimspiel.

Sportlich legte Neuenkirchen einen Traumstart hin. „Wir machten von Beginn an ein richtig starkes Spiel und gingen nach 70 Sekunden durch Sophia Engbarth in Führung“, sagte Gertz. Vorausgegangen war eine flache Hereingabe von Sophie Borcherding von der rechten Seite. In der 19. Minute fiel nahezu eine Kopie des ersten Treffers – erneut mit Borcherding als Vorlagengeberin und Engbarth als Torschützin.

Noch vor der Pause machte Engbarth ihren Hattrick perfekt. „Nach einer Ecke und mehreren geblockten Abschlüssen innerhalb des Sechzehners war sie dann aus circa zwölf Metern erfolgreich“, schilderte Gertz die Szene zum 3:0 in der 35. Minute. Den Schlusspunkt vor der Halbzeit setzte schließlich Borcherding nach einer Ecke von Laura Intelmann zum 4:0 (44.). Für Gertz war es „eine bärenstarke Vorstellung bis dahin“.

Harderbergs Trainer Patric Hagedorn zeigte sich insbesondere mit dem Beginn seiner Mannschaft unzufrieden. „Wir waren in der Anfangsphase überhaupt nicht wach“, sagte er nach der Partie. Das Team habe es nicht geschafft, die gegnerischen Schlüsselspielerinnen zu kontrollieren. „Das, was wir uns vorgenommen haben – vor allem die Gegenspielerinnen zu unterbinden, wie wir sie von Neuenkirchen kennen – haben wir leider überhaupt nicht geschafft.“

Hagedorn verwies dabei auch auf die Belastung der vergangenen Wochen. „Wir merken, dass man einfach müde wird von der Saison. Wir hatten sehr viel im Hintergrund, das dafür sorgt, dass ein Fokus auf das Sportliche kaum möglich war“, erklärte der Trainer. Seine Mannschaft sehne das Saisonende inzwischen herbei.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie bei schwülwarmen Temperaturen etwas. „Beiden Teams merkte man das Wetter an“, sagte Gertz. Harderberg kam nun besser ins Spiel, doch Neuenkirchen verteidigte konsequent. Auch Hagedorn sah eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht, waren chancenstärker. Nicht unbedingt spielbestimmend, aber es war ein offener Schlagabtausch.“

Trotz der Niederlage erkannte Hagedorn eine positive Reaktion seines Teams: „Da haben wir zumindest noch einmal ein positiveres Gesamtbild innerhalb der Mannschaft gezeigt.“ Insgesamt entspreche die Leistung jedoch nicht den eigenen Ansprüchen. Der Trainer kündigte zudem an, im Sommer eine Pause einzulegen: „Für mich ist es persönlich schade gewesen, weil es mein letztes Auswärtsspiel als Trainer des SV Harderberg war. Ich werde im Sommer erstmal pausieren.“

Für Neuenkirchen bedeutete der Erfolg derweil den sechsten Sieg in Serie und den Sprung auf Rang drei der Tabelle.