Neuenkirchen entscheidet Derby gegen Lohne knapp für sich

TuS Neuenkirchen hat im Derby der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen hart umkämpften 1:0-Sieg gegen BW Lohne gefeiert. In einer intensiven Partie entschied ein einziger Fehler des Gastes das Spiel bereits in der 34. Minute: Sophia Engbarth nutzte einen missglückten Rückpass der Lohner Defensive und schob den Ball aus 16 Metern über die herauseilende Torhüterin hinweg ins Netz.





Für Neuenkirchens Trainer Markus Gertz war der Sieg eindeutig verdient. „Wir gewinnen das Derby gegen BW Lohne verdient mit 1:0. Wir waren über 90 Minuten gesehen das bessere Team und zeigten auch das bessere Passspiel“, sagte er. Besonders im Vergleich zur Spielanlage sah er Vorteile auf seiner Seite: „Lohne versuchte sich fast ausschließlich nur mit langen Bällen, die wir aber gut verteidigt bekamen.“

Mit zunehmendem Ballbesitz erarbeitete Neuenkirchen sich weitere Gelegenheiten. „Wir hatten die besseren Chancen, um das 2:0 zu erzielen“, so Gertz. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal eng: „In den letzten 15 Minuten machte der Gast, wie erwartet, mehr Druck und schnürte uns in der eigenen Hälfte ein.“ Seine Mannschaft habe jedoch „mit Kontern gefährlich“ geblieben und „leidenschaftlich den Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigt“.

Aufseiten der Lohnerinnen überwog dagegen der Ärger über den Spielverlauf. Trainer Carsten Mirbach sprach von einer unnötigen Niederlage: „Wir haben leider auf einem sehr schwierigen Untergrund das Derby durch ein Eigentor verloren.“ Sein Team sei dennoch „gut ins Spiel gekommen“ und habe „trotz des Untergrunds spielerisch sehr gut gemacht“. Aus seiner Sicht fand Neuenkirchen jedoch „nur mit langen Bällen nach vorne“ statt.

Ein Schockmoment ereignete sich nach einer halben Stunde, als Leistungsträgerin Ida Ruholl verletzt ausgewechselt werden musste. „Wir hoffen alle, dass es nicht wieder das Kreuzband ist“, sagte Mirbach. Kurz darauf fiel der entscheidende Treffer, als „Laura Teggenkamp einen Schuss mit dem Kopf so abgefälscht hat, dass er ins eigene Tor gelang“.

In der zweiten Halbzeit versuchte Lohne alles, um den Ausgleich zu erzwingen. „Wir haben alles versucht, aber uns fehlte diesmal die Durchschlagskraft, in den Sechzehner zu kommen und Abschlüsse zu machen“, erklärte Mirbach. Angesichts des Aufwands und des Spielverlaufs resümierte er: „Eigentlich hätten wir mehr als einen Punkt verdient gehabt, aber so ist Fußball manchmal. Da ist man die bessere Mannschaft – und verliert.“

Trotz der Niederlage blickt Lohne nach vorne. „Wir lassen uns nicht beirren und gehen weiter unseren Weg“, betonte Mirbach. Neuenkirchen hingegen sichert sich durch den Derbyerfolg wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld und schiebt sich wieder näher an die obere Hälfte heran.