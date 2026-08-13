Neuenkirchen empfängt mit Rückenwind anreisende Helstorfer

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Der TV Neuenkirchen steht nach der Auftaktniederlage zum Auftakt unter Zugzwang. Ausgerechnet jetzt reist der SV Germania Helstorf an, der nach einer starken Premierensaison und einem Auftaktsieg mit reichlich Rückenwind kommt.

Für den TV Neuenkirchen verlief das erste Saisonspiel alles andere als nach Maß. Beim SC Twistringen kassierte die Mannschaft ein 0:3 und rangiert vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz (15.). Im ersten Heimspiel der Saison soll nun der erste Sieg folgen.

Am Freitagabend eröffnet der TV Neuenkirchen vor heimischer Kulisse den 2. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover. Die Rollenverteilung vor der Partie birgt eine gewisse Spannung: Während die Gastgeber in den vergangenen Jahren konstant zu den Top-Teams der Liga gehörten, reist mit der Germania aus Helstorf der starke Aufsteiger der vergangenen Saison an.

Ganz anders ist die Stimmungslage beim SV Germania Helstorf. Nach dem Aufstieg im vorletzten Jahr etablierte sich das Team auf Anhieb in der neuen Spielklasse und schloss die Premierensaison auf einem hervorragenden 8. Platz ab. Dass diese Leistung kein Zufall war, unterstrich die Germania am 1. Spieltag mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen den TuS Sudweyhe. Dank der späten Treffer kletterte Helstorf direkt auf den 3. Rang und reist nun mit entsprechend breiter Brust an.

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 1 1-0-0 4:0 3

2. SC Twistringen 1 1-0-0 3:0 3

3. SV Germania Helstorf 1 1-0-0 2:0 3

4. RSV Rehburg 1 1-0-0 2:0 3

5. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 1 1-0-0 2:1 3

6. TuS Leese 1912 1 1-0-0 2:1 3

7. TuS Wagenfeld 1908 1 1-0-0 1:0 3

8. SV Esperke 1929 1 1-0-0 1:0 3

9. SG Hoya (Auf) 1 0-0-1 1:2 0

10. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 1 0-0-1 1:2 0

11. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 1 0-0-1 0:1 0

12. FC Sulingen 1 0-0-1 0:1 0

13. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 1 0-0-1 0:2 0

14. TuS Sudweyhe 1 0-0-1 0:2 0

15. TV Neuenkirchen 1 0-0-1 0:3 0

16. SV Weyhe (Auf) 1 0-0-1 0:4 0