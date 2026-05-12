Neuenkirchen belohnt sich nach Kraftakt

Nach drei Spielen innerhalb von sieben Tagen hat der TuS Neuenkirchen gegen den Osnabrücker SC einen verdienten Arbeitssieg eingefahren. Vor allem Sophia Engbarth prägte die Partie mit drei Treffern.

Der TuS Neuenkirchen hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen den Osnabrücker SC gefeiert. Trotz einer intensiven Belastungswoche mit drei Spielen innerhalb von sieben Tagen zeigte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gertz erneut effektiv und sicherte sich den vierten Sieg in Serie.

„Wir waren von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, konnten aber noch nicht das Heft in die Hand nehmen“, sagte Gertz nach der Partie. Lange tat sich die Heimelf schwer gegen tief stehende Gäste, ehe kurz vor der Pause die entscheidende Szene der ersten Halbzeit folgte. Nach einem Handspiel auf der Linie entschied Schiedsrichter Mohammad Al Kok auf Strafstoß und Rot gegen den OSC. „Laut Reglement genau richtig entschieden“, erklärte Gertz. Sophia Engbarth verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zur 1:0-Führung in der 45. Minute.

Nach dem Seitenwechsel wollte Neuenkirchen trotz müder Beine wieder mehr Tempo über die Außen entwickeln. „In Halbzeit zwei wollten wir trotz schwerer Beine wieder mehr unser schnelles Spiel über außen zeigen. Gesagt, getan“, sagte Gertz.

Die Gastgeberinnen erhöhten in der 64. Minute durch Janina Jendrzejewski, die nach einem starken Pass von Engbarth zum 2:0 traf. Engbarth selbst legte wenig später nach, nachdem sie zuvor gefoult worden war und den anschließenden Strafstoß zum 3:0 verwandelte (72.). Den Schlusspunkt aufseiten des TuS setzte erneut Engbarth in der 87. Minute nach einem „tollen Pass in den Lauf von Geli Holitschke“, wie Gertz hervorhob.

Der Osnabrücker SC kam in der Nachspielzeit noch zum Ehrentreffer durch Vanessa Beste. Gertz sprach dabei von einer „vermeintlichen Abseitsstellung“, betonte jedoch ausdrücklich: „Keine Kritik an den Schiedsrichter, das war schwer zu sehen aus seiner Position.“

Trotz eines nicht durchgehend überzeugenden Auftritts zeigte sich der TuS-Trainer mit der Ausbeute der vergangenen Tage zufrieden. „Zwar war es nicht unser bester Tag, aber wir sind mit neun Punkten aus einer intensiven Woche sehr zufrieden“, sagte Gertz. Sein abschließendes Fazit fiel entsprechend positiv aus: „Ich glaube, man kann von einem verdienten Arbeitssieg sprechen.“