Neuenheims Ungewissheit weckt Hoffnung bei der Konkurrenz

Gegen Ende wurde es nochmal spannend für den 1.FC Mühlhausen, doch Tim Buchheister machte in der Nachspielzeit alles klar und Mühlhausen gewann mit 5:2. Damit behauptete der 1.FCM den dritten Tabellenrang und empfängt nun die SG Kirchheim. Die SGK sicherte sich zuletzt nach drei Niederlagen in Folge immerhin einen Punkt.

Für den SV Spielberg geht es am Samstag zum Ligaprimus nach Bruchsal. Während der Tabellenführer aus Bruchsal seine vergangenen fünf Partien allesamt gewann, verlor Spielberg zuletzt drei Mal in Folge. In der Hinserie drehte Bruchsal einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg.