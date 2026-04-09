Neuenhaus zu Gast bei Concordia Emsbüren: Chancen suchen in der Fremde

– Foto: Florian Egbers

Am unteren Tabellenende der Liga stehen die Vorzeichen klar: Mit vierzehn Punkten aus 21 Spielen rangiert Borussia 08 Neuenhaus auf Platz fünfzehn und kämpft gegen den Abstieg. Gegner und Aufsteiger Concordia Emsbüren hat mit 35 Zählern aus 22 Spielen eine deutlich komfortablere Ausgangslage, steht im Mittelfeld der Liga und will die Saison ohne größere Sorgen auslaufen lassen.

Trotz der klaren Favoritenrolle des Gastgebers macht Neuenhaus-Coach Steffen Wolf deutlich, dass seine Mannschaft sich nicht verstecken muss und auf der starken Leistung gegen Tabellenführer Union Lohne aufbauen will. Darüber hinaus findet er lobende Worte für den Aufsteiger gegen den es am Sonntag geht. „Wir werden versuchen die tolle Leistung gegen Lohne zu bestätigen. Emsbüren ist sehr gut drauf und spielt eine tolle Saison.“

Für Neuenhaus geht es nicht nur um Punkte, sondern auch darum, den Anschluss ans rettende Ufer zu verkürzen und Selbstvertrauen für die verbleibenden Aufgaben zu tanken. Emsbüren hingegen will die eigene Position sichern, die tolle Aufsteiger-Saison weiter vergolden und alles daransetzen, den Heimvorteil auszuspielen.

Das Duell verspricht damit Spannung trotz der unterschiedlichen Tabellenpositionen: Kampf, Konzentration und die Suche nach der eigenen Chance werden entscheiden, ob Borussia Neuenhaus in Emsbüren etwas Zählbares mitnehmen kann.