Auf die Partien unter der Woche folgen fünf weitere vielversprechende Begegnungen, welche allesamt am Sonntag ausgetragen werden. Der Fokus liegt dabei vor allem auf das Heimspiel des Vizemeisters Union Lohne, welcher die noch ungeschlagene Borussia aus Neuenhaus empfängt. Aber auch die anderen vier Aufeinandertreffen machen Hoffnung auf einen spannenden Bezirksliga-Sonntag. Hier für euch wie gewohnt die Übersicht der anstehenden Begegnungen.
Absoluter Kracher am dritten Spieltag! – Neuenhaus legt bisher unter dem neuen Coach Steffen Wolf einen Traumstart hin und trifft nun auf den Vizemeister der vergangenen Saison Union Lohne. Zwei Siege aus zwei Spielen kann die Borussia bis dato verzeichnen, entsprechend selbstbewusst geht die Steffen-Elf in die Partie. „Wir freuen uns unglaublich auf das Spiel gegen Lohne. Wir treffen auf eine Mannschaft mit viel Erfahrung und individueller Klasse. Sie sind sowohl defensiv als auch offensiv sehr stark und haben einen sehr guten Trainer, der die Jungs entsprechend einstellt. Auch wenn Lohne als Favorit ins Spiel geht, wollen wir zu einem tollen Fußballspiel beitragen.", so der Neuenhaus-Coach vor der Partie. Union Lohne, unter der Leitung von Dennis Brode, musste sich am ersten Spieltag mit einem Remis gegen Vorwärts Nordhorn II zufrieden geben, konnte sich am vergangenen Wochenende aber mit einem 3:2 bei der Reserve von Spelle-Venhaus durchsetzen und will diesen Schwung nun mit in die anstehende Partie nehmen.
Der Aufsteiger Veldhausen trifft auf den Landesligaabsteiger Bad Bentheim – Beide Teams warten noch auf den ersten Punkt in der neuen Saison, wenn doch die Gäste erst ein Spiel absolviert haben. Für Bad Bentheim geht es nun darum, sich verspätet als Rückkehrer zurückzumelden, Veldhausen will nach zwei Niederlagen zum Auftakt den Fehlstart umgehen.
Nach dem deutlichen 5:0-Sieg über Altenlingen will die SG Freren die Euphorie mit nach Salzbergen tragen und in einen weiteren Erfolg ummünzen. Freren-Coach Florian Hoff zeigt sich vor der Partie optimistisch, weiß aber auch die Qualitäten der der Alemannia einzuordnen und zieht den Vergleich zum Altenlingen-Spiel – „Das wird ein ganz anderes Spiel. Da müssen wir den Kopf wieder umstellen und anders rangehen. Vor allem müssen wir aber wieder mit gleichen Intensität agieren, um auch dort erfolgreich zu sein."
Nach der herben 0:5-Klatsche unter der Woche gegen Freren, braucht es auf Seiten des ASV Altenligen einen verbesserten Auftritt, um auswärts bei Weiße Elf Nordhorn zu bestehen. Die Gastgeber laufen aktuell einem Fehlstart hinterher (null Punkte und ein Torverhältnis von 2:8) und wollen vor heimischer Kulisse nun das erste Mal punkten.
Der Aufsteiger aus Werlte ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen und würde liebend gerne an dem erfolgreichen Start anknüpfen. Bei den anreisenden Gäste von Spelle-Venhaus II ging es in der noch jungen Saison bisher sehr torreich zu. Auf den 6:3-Auftaktsieg gegen den SV Langen, folgte zuletzt eine 2:3-Niederlage gegen Union Lohne – die Zuschauer dürfen sich also auf ein abwechslungsreiches Spiel freuen.