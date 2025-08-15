Absoluter Kracher am dritten Spieltag! – Neuenhaus legt bisher unter dem neuen Coach Steffen Wolf einen Traumstart hin und trifft nun auf den Vizemeister der vergangenen Saison Union Lohne. Zwei Siege aus zwei Spielen kann die Borussia bis dato verzeichnen, entsprechend selbstbewusst geht die Steffen-Elf in die Partie. „Wir freuen uns unglaublich auf das Spiel gegen Lohne. Wir treffen auf eine Mannschaft mit viel Erfahrung und individueller Klasse. Sie sind sowohl defensiv als auch offensiv sehr stark und haben einen sehr guten Trainer, der die Jungs entsprechend einstellt. Auch wenn Lohne als Favorit ins Spiel geht, wollen wir zu einem tollen Fußballspiel beitragen.", so der Neuenhaus-Coach vor der Partie. Union Lohne, unter der Leitung von Dennis Brode, musste sich am ersten Spieltag mit einem Remis gegen Vorwärts Nordhorn II zufrieden geben, konnte sich am vergangenen Wochenende aber mit einem 3:2 bei der Reserve von Spelle-Venhaus durchsetzen und will diesen Schwung nun mit in die anstehende Partie nehmen.