Neuenhaus will in Spelle zurück in die Spur finden

Borussia Neuenhaus hat unter der Leitung des neuen Trainers Steffen Wolf einen bockstarken Saisonstart hingelegt und für viel Aufsehen gesorgt. Aus den letzten beiden Spielen gegen Emslage und Vorwärts Nordhorn II ging die Wolf-Truppe allerdings ohne Punkt raus, womit es aus Sicht der Borussia so langsam wieder Zeit wird. Am kommenden Sonntag geht es für Neuenhaus nach Spelle, um gegen die Zweitvertretung des SC Spelle-Venhaus anzutreten.

In der Tabelle stehen beide Mannschaften bei neun Punkten, mit jeweils drei Siegen und drei Niederlagen – aufgrund des besseren Torverhältnisses hat Spelle-Venhaus allerdings leicht die Nase vorn. Die Gastgeber spielen eine ähnlich wechselnde Saison, zuletzt gab es ebenfalls zwei Niederlagen gegen Vorwärts II und gegen den Aufsteiger Emsbüren. Neuenhaus-Coach Steffen Wolf will nach dem kleinen Formtief wieder Punkte sammeln und muss sich mit einer etwas besonderen Personallage auseinandersetzen.

„Für uns wird es nach zwei punktlosen Spielen wieder Zeit, etwas Zählbares vorzuweisen. Entsprechend werden wir alles daran setzen, aus Spelle was mitzunehmen. Leider müssen wir auf sechs Spieler verzichten. Die Jungs, die zum Einsatz kommen, haben aber unser vollstes Vertrauen. Wir erwarten mit Spelle wieder eine spielstarke Mannschaft. Der Schlüssel wird sein, dass wir defensiv gut arbeiten und nur wenige Chancen zulassen", so Steffen Wolf vor der Partie.