Neuenhaus verabschiedet sich mit Spektakel

– Foto: Florian Egbers

Der ASV Altenlingen wollte in Neuenhaus vermutlich nochmal seriös durch den Freitagabend kommen, bekam stattdessen aber einen wilden Acht-Tore-Abend serviert. Während beim Tabellenzweiten die zweite Niederlage in Folge bereits leichte Frühsommer-Vibes verbreitete, verabschiedete sich Neuenhaus mit einem letzten großen Hurra Richtung Kreisliga Grafschaft Bentheim. Mittendrin: Liveticker-Schreiberin Vanessa Hüller, die den Wahnsinn für FuPa festhielt.

Schon nach zehn Minuten stellte Steffen Lankhorst klar, dass Neuenhaus an diesem Abend keine Lust auf höfliche Verabschiedungen hatte. Nach Vorlage von Lasse ter Haar stand es 1:0. Derselbe ter Haar erhöhte in der 23. Minute selbst auf 2:0 und Altenlingen wirkte plötzlich wie eine Mannschaft, die gedanklich schon halb am Grill stand.

Immerhin meldete sich der ASV noch vor der Pause zurück. Max Veer verkürzte nach Vorlage von Jakob Plaß auf 2:1 (39.). Doch weil Fußball manchmal Timing hasst, legte Pascal Plescher kurz vor dem Halbzeitpfiff direkt das 3:1 nach.

Altenlingen schnuppert kurz und stolpert wieder weg

Nach dem Seitenwechsel machte Luca Schmitz die Partie mit dem 3:2 (60.) nochmal angenehm nervös für die Gastgeber. Kurz entstand der Eindruck, Altenlingen könne sich doch noch in diesen Abend hineinkämpfen.

Dann kam allerdings die Phase der Elfmeter und Wirkungstreffer. Marcel Molendyk traf zum 4:2 per Foulelfmeter (68.), ehe Thorben Klatt in der 84. Minute ebenfalls vom Punkt auf 4:3 verkürzte. Das klang nochmal nach Schlussdrama, war aber eher die letzte flackernde Kerze des Tabellenzweiten.

Denn in der 90. Minute machte Metin Erdem nach Vorlage von Pascal Plescher endgültig den Deckel drauf: 5:3 für Neuenhaus.

So blieb am Ende ein Spiel, das sich anfühlte wie ein letzter Tanz vor dem Saisonfinale: vorne offen, hinten luftig und irgendwo zwischen Spektakel und kollektivem Schulterzucken. Für Altenlingen war es bereits die zweite Niederlage in Folge, während Neuenhaus vor dem Wechsel in die Kreisliga Grafschaft Bentheim noch einmal ein echtes Ausrufezeichen setzte.