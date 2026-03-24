Neuenhaus trotzt Personalsorgen und holt Big Points

Trainer Steffen Wolf hatte vor der Partie mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Gleich neun Spieler standen nicht zur Verfügung – eine Hypothek, die sich vor dem Duell deutlich bemerkbar machte. „Wenn dir aktuell neun Spieler fehlen und das bei der Tabellensituation, dann sind die Vorzeichen bei einem Spiel gegen Vorwärts alles andere als gut“, erklärte Wolf.

Seine Mannschaft habe die Herausforderung angenommen und sich den Erfolg verdient: „Die Jungs haben sich diese drei Punkte absolut verdient.“ Gerade unter den gegebenen Umständen – personelle Engpässe und schwierige Tabellensituation – sei dieser Sieg ein wichtiger Schritt.

Umso größer war nach dem Schlusspfiff die Erleichterung beim Tabellenvorletzten. Neuenhaus, das weiterhin im unteren Bereich der Tabelle rangiert, bewies Moral und setzte sich in einer engen Partie durch. „Entsprechend ist die Erleichterung über den Sieg natürlich groß“, sagte Wolf.

Blick bleibt nach vorne gerichtet

Trotz des Erfolgs wollte Wolf die Bedeutung des Ergebnisses nicht überbewerten. Im Kampf um den Klassenerhalt zählt für ihn vor allem Konstanz: „Klar ist aber auch, dass uns dieser eine Sieg nicht viel bringt, wenn wir nicht nachlegen.“

Dementsprechend richtet sich der Fokus bereits auf die nächste Aufgabe: „Der Fokus liegt entsprechend schon wieder auf das kommende Wochenende.“

Hoffnung auf Aufholjagd

Der Sieg gegen Vorwärts II könnte sich als Initialzündung erweisen, doch Wolf weiß, dass weitere Punkte folgen müssen. Die Überzeugung ist beim Trainer dennoch vorhanden: „Ich bin davon überzeugt, dass wir auch noch viele Spiele gewinnen werden, wenn wir wieder unsere PS auf den Platz bekommen.“

So bleibt festzuhalten: Neuenhaus lebt – und sendet im Abstiegskampf ein wichtiges Signal. Nun gilt es, diesen Erfolg zu bestätigen, um den Anschluss an die Konkurrenz weiter zu verkürzen.