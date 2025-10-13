Neuenhaus nicht zielstrebig genug – SG Freren bleibt oben dran

Für Borussia Neuenhaus läuft es aktuell einfach nicht rund. Auch im siebten Spiel in Folge blieb die Mannschaft von Trainer Steffen Wolf ohne Sieg und kassierte vor heimische Kulisse gegen die SG Freren bereits die vierte Niederlage am Stück. Dabei war es abermals nicht die Leistung die nicht stimmte, sondern die eigene Chancenverwertung, die Neuhaus um den Erfolg brachte.

Steffen Wolf brachte es nach der Partie auf den Punkt und zog das passende Fazit: „Insgesamt haben wir eine kämpferisch starke Partie gemacht. Leider waren wir vor dem Frerener Tor nicht so konsequent, wie es nötig gewesen wäre, um etwas mitzunehmen." Frerens Spielertrainer Florian Hoff brachte die Gäste nach 19 Minuten in Führung erzielte dabei seinen vierten Saisontreffer. Jan-Hendrik Wecks erhöhte wenig später (26.) auf 0:2 und steht damit nun sogar schon bei acht Treffern. Den frühen Doppelschlag wusste die Mannschaft von Florian Hoff dann gekonnt über die Zeit zu bringen, womit es bei dem Ergebnis blieb. Freren siegte somit erstmals wieder nach dem Remis gegen Vorwärts II und der Niederlage gegen Spelle-Venhaus II und findet sich mit 19 Zählern auf dem vierten Tabellenplatz wieder. Neuenhaus hingegen hadert weiter mit sich selbst, weiß aber auch, dass wieder bessere Zeiten kommen – „Wenn wir in den kommenden Spielen an die Leistung anknüpfen, werden wir sicher Punkte holen.", so Steffen Wolf abschließend.