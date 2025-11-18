Der 16. Spieltag hielt wieder zahlreiche spannende Duelle bereit. Spitzenreiter Union Lohne setzte sich in einem knappen Match durch, während die Weiße Elf Nordhorn gegen Concordia Emsbüren ihre Offensivstärke zeigte. Kellerteams wie Neuenhaus und Veldhausen kämpften um wichtige Punkte, und auch Laxten, Altenlingen sowie die SG Freren mischten im Mittelfeld und im oberen Tabellenbereich kräftig mit. Tore, Emotionen und dramatische Spielverläufe prägten den Spieltag.
Weiße Elf Nordhorn zeigte sich in Torlaune und gewann ein spektakuläres Spiel mit 6:3. Die Gastgeber machten offensiv fast alles richtig, hatten aber defensiv ebenfalls Probleme. Emsbüren hielt lange gut mit, musste sich aber letztlich der Offensivpower des Tabellenvierters geschlagen geben. Während Nordhorn damit seine starke Position untermauert, bleibt Concordia im unteren Mittelfeld. – „Sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Wir hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dass wir unsere Chancen genutzt haben." – resümiert Weiße Elf Coach Frank Westerink.
Union Lohne sicherte sich am Sonntag einen späten, aber wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Vorwärts Nordhorn II. Vor rund 300 Zuschauern tat sich der Tabellenführer lange schwer, fand kaum Struktur und geriet bereits früh durch einen 20-Meter-Schuss von Robin Sander in Rückstand. Erst mit der Einwechslung von Tengen wurde Lohne stabiler, doch klare Chancen durch Tengen, Brink und Speer blieben vor der Pause ungenutzt. Nach der Halbzeit trat Union deutlich stärker auf, hatte mehr Kontrolle, doch Torwart Jelle Geesen bewahrte sein Team mehrfach vor einem möglichen 2:1 der Gastgeber.
In der 71. Minute verwandelte Rendi Kildau einen Handelfmeter zum 1:1, woraufhin beide Mannschaften auf Sieg spielten. Als alles auf ein Remis hindeutete, köpfte Tengen in der Nachspielzeit einen langen Ball weiter, und Strohecker vollendete zum 2:1-Siegtreffer. Ein glücklicher, aber angesichts der Schlussphase nicht unverdienter Erfolg, den Trainer Dennis Brode trotz Kritik an der Leistung einordnete: „Heute waren wir nicht gut, Vorwärts hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hatte Chancen zum 2:1, aber Jelle hat sehr gut gehalten und wenn man dann oben steht, hat man dann auch das Glück, dass man in der 92. Minute noch eine Chance bekommt und wegmacht… Glücklicher Sieg, aber da fragt morgen keiner mehr nach.“
Der SC Spelle-Venhaus II und der SV Langen lieferten sich am 16. Spieltag ein intensives Duell, das schließlich 3:3 endete. Langen begann stark, wie Stefan Kohne betonte: "Auf Kunstrasen in Spelle hatten wir das Spiel in den ersten 20 Minuten … gut im Griff." Trotz eines frühen Rückstands drehte Langen die Partie und ging verdient mit 2:1 in die Pause: "… sodass wir uns gute Chancen erspielen konnten und auch verdient zur Halbzeit geführt haben."
Nach dem Seitenwechsel glich der eingewechselte Nico Buss schnell aus: "Nach der Halbzeit konnte der gerade eingewechselte Buss einen Stellungsfehler nutzen und den Ausgleich köpfen." Ein stark ausgespielter Konter brachte Langen erneut in Führung: "Markus Raming-Fresen … spielt auf links den startenden Schipmann an … und Luki Bruns volley … verwandelt."
Doch Spelle schlug in der Schlussphase zurück. Kurz vor dem Abpfiff fiel nach einem verlorenen Zweikampf der Ausgleich zum 3:3: "… und Buss ist wieder da – ärgerlich." In der letzten Aktion des Spiels hatte Langen sogar noch den Sieg auf dem Kopf, doch Kohne fasste das bittere Ende so zusammen: "Der Ball prallt gegen die Latte, danach ist Abpfiff."
Neuenhaus und Veldhausen trennten sich in einem intensiven Kellerduell mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams wussten, wie wichtig dieses Spiel angesichts der Tabellensituation ist. Besonders Neuenhaus, das auf dem vorletzten Platz steht, verpasste den dringend benötigten Befreiungsschlag. Veldhausen bleibt trotz des Punktgewinns weiterhin im unteren Drittel hängen und kommt der Abstiegszone nicht wirklich davon.
Laxten feierte einen wichtigen Heimsieg im direkten Duell gegen Alemannia Salzbergen. Die Gastgeber zeigten sich effizienter im Abschluss und rücken damit auf Rang 10 vor. Salzbergen verpasste dagegen eine große Chance, sich von den Abstiegsrängen zu entfernen. Durch die Niederlage bleibt die Alemannia bei 17 Punkten stehen.
Altenlingen bleibt dem Spitzenreiter durch einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg dicht auf den Fersen. Die Gäste zeigten eine reife Leistung und bestätigten ihren Platz als beste Offensive der Liga. Bentheim stemmte sich zwar dagegen, konnte aber die Niederlage nicht verhindern. Für den Absteiger bleibt die Lage mit nur 17 Punkten weiterhin angespannt.
Die SG Freren hat nach der Niederlage unter der Woche eindrucksvoll reagiert und Schwefingen mit 4:1 besiegt. Trainer Florian Hoff sagte: „Ich glaube, dass wir nach der Niederlage von Mittwoch erst einmal wieder in unser Spiel finden mussten und den Druck von Schwefingen gut überstanden und ausgehalten haben.“ Den Führungstreffer erzielte Patrick direkt aus einer Ecke, den Hoff als Wendepunkt bezeichnet: „Der Dosenöffner war natürlich die direkte Ecke zum Tor von Patrick. Mit einer Führung spielt es sich einfacher und das hat auch Mut gemacht über den Rest der Spielzeit.“
Freren kontrollierte das Spiel, erhöhte den Druck und erzielte zwei weitere Tore nach der Pause. Hoff resümiert: „Insgesamt glaube ich, dass der Sieg mehr als verdient war und wir nun weiter selbstbewusst die nächsten Spiele angehen können.“ Mit 31 Punkten bleibt Freren Dritter und hält Anschluss an die Spitze, während Schwefingen bei 26 Punkten einen Rückschlag hinnehmen muss. Schwefingen hielt lange Zeit gut mit, musste sich letztendlich, auch aufgrund von strittigen Schiedsrichterentscheidungen, geschlagen geben.