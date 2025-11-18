Weiße Elf Nordhorn zeigte sich in Torlaune und gewann ein spektakuläres Spiel mit 6:3. Die Gastgeber machten offensiv fast alles richtig, hatten aber defensiv ebenfalls Probleme. Emsbüren hielt lange gut mit, musste sich aber letztlich der Offensivpower des Tabellenvierters geschlagen geben. Während Nordhorn damit seine starke Position untermauert, bleibt Concordia im unteren Mittelfeld. – „Sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Wir hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dass wir unsere Chancen genutzt haben." – resümiert Weiße Elf Coach Frank Westerink.

Union Lohne sicherte sich am Sonntag einen späten, aber wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Vorwärts Nordhorn II. Vor rund 300 Zuschauern tat sich der Tabellenführer lange schwer, fand kaum Struktur und geriet bereits früh durch einen 20-Meter-Schuss von Robin Sander in Rückstand. Erst mit der Einwechslung von Tengen wurde Lohne stabiler, doch klare Chancen durch Tengen, Brink und Speer blieben vor der Pause ungenutzt. Nach der Halbzeit trat Union deutlich stärker auf, hatte mehr Kontrolle, doch Torwart Jelle Geesen bewahrte sein Team mehrfach vor einem möglichen 2:1 der Gastgeber.

In der 71. Minute verwandelte Rendi Kildau einen Handelfmeter zum 1:1, woraufhin beide Mannschaften auf Sieg spielten. Als alles auf ein Remis hindeutete, köpfte Tengen in der Nachspielzeit einen langen Ball weiter, und Strohecker vollendete zum 2:1-Siegtreffer. Ein glücklicher, aber angesichts der Schlussphase nicht unverdienter Erfolg, den Trainer Dennis Brode trotz Kritik an der Leistung einordnete: „Heute waren wir nicht gut, Vorwärts hat ein sehr gutes Spiel gemacht und hatte Chancen zum 2:1, aber Jelle hat sehr gut gehalten und wenn man dann oben steht, hat man dann auch das Glück, dass man in der 92. Minute noch eine Chance bekommt und wegmacht… Glücklicher Sieg, aber da fragt morgen keiner mehr nach.“