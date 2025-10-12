NEUENDORF GEWINNT GUTES KREISLIGASPIEL

Die erste Halbzeit war gerade vier Minuten gespielt, da ertönte das erste Mal die Tor Hymne der Neuendorfer Borussia. Elias Hartmann war per Kopf in der 4. Spielminute, nach einer Ecke von Pascal Engelhardt zur Stelle und erzielte die Führung für seine Farben. In der Anfangsphase waren die Neuendorfer eindeutig die spielbestimmende Mannschaft, der Gastgeber war immer einen Schritt schneller als die Gäste. In der 16. Spielminute erhöhte der Mannschaftskapitän der Neuendorfer Marcel Engelhardt, auf 2:0. Martin Saul setzte die Nummer 10 der Gastgeber, mit einen Steckpass geschickt in Szene und dieser schob das Leder am Torwart vorbei in die lange Ecke.

Nachdem die Anfangsphase der Begegnung eindeutig an den Gastgeber ging, konnten die Gäste ab Mitte der ersten Halbzeit die Partie ausgeglichener gestalten. Beide Mannschaften zeigten ordentlichen Kreisliga-Fußball und erspielten sich gute Gelegenheiten. Nach einem Eckball für Lutter, kam es im Strafraum der Borussen zu einem Foulspiel und der gute Schiedsrichter Lutz Kallmeyer, zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter, konnte der Torjäger der Gäste Christopher Curth, nicht zum Anschlusstreffer verwandeln. Er setzte das Leder in den Neuendorfer Nachmittags-Himmel und verpasste den ersten Treffer für seine Mannschaft. In der Phase des Spiels machte Lutter viel Druck auf das Neuendorfer Tor, konnte den Anschlusstreffer jedoch nicht erzielen und somit ging es mit einer zwei Tore Führung für Borussia Neuendorf in die Halbzeitpause.