NEUENDORF GEWINNT GUTES KREISLIGASPIEL

Die Begegnung gegen die Spielgemeinschaft Lutter/Kalteneber, war ein Kreisligaspiel der besseren Sorte. Beide Mannschaften zeigten alles, was ein Fußballspiel braucht. Spielerische Akzente, Einsatzbereitschaft und Tempo, waren die Faktoren der Partie auf dem Neuendorfer Waldsportplatz.
Die erste Halbzeit war gerade vier Minuten gespielt, da ertönte das erste Mal die Tor Hymne der Neuendorfer Borussia. Elias Hartmann war per Kopf in der 4. Spielminute, nach einer Ecke von Pascal Engelhardt zur Stelle und erzielte die Führung für seine Farben. In der Anfangsphase waren die Neuendorfer eindeutig die spielbestimmende Mannschaft, der Gastgeber war immer einen Schritt schneller als die Gäste. In der 16. Spielminute erhöhte der Mannschaftskapitän der Neuendorfer Marcel Engelhardt, auf 2:0. Martin Saul setzte die Nummer 10 der Gastgeber, mit einen Steckpass geschickt in Szene und dieser schob das Leder am Torwart vorbei in die lange Ecke.
Nachdem die Anfangsphase der Begegnung eindeutig an den Gastgeber ging, konnten die Gäste ab Mitte der ersten Halbzeit die Partie ausgeglichener gestalten. Beide Mannschaften zeigten ordentlichen Kreisliga-Fußball und erspielten sich gute Gelegenheiten. Nach einem Eckball für Lutter, kam es im Strafraum der Borussen zu einem Foulspiel und der gute Schiedsrichter Lutz Kallmeyer, zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter, konnte der Torjäger der Gäste Christopher Curth, nicht zum Anschlusstreffer verwandeln. Er setzte das Leder in den Neuendorfer Nachmittags-Himmel und verpasste den ersten Treffer für seine Mannschaft. In der Phase des Spiels machte Lutter viel Druck auf das Neuendorfer Tor, konnte den Anschlusstreffer jedoch nicht erzielen und somit ging es mit einer zwei Tore Führung für Borussia Neuendorf in die Halbzeitpause.
In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst nichts am Spielgeschehen. Beide Mannschaften spielten mutigen Offensivfußball, wobei die Gäste einige gute Gelegenheiten nicht nutzten konnten. Entweder wurde das Gehäuse verfehlt oder der starke Schlussmann der Borussia, Timo Hunold war zur Stelle. Die 72. Spielminute brachte die Entscheidung einer gutklassigen Kreisliga-Begegnung. Der Routinier der Neuendorfer Martin Saul, setzte zu einem Sololauf aus der eigenen Abwehr an, flankte den Ball auf Jan Hammerschmidt, dieser umspielte den Torwart der SpG Lutter und erzielte das 3:0.
Ein verdienter Sieg der Neuendorfer Borussia, wobei man auch die gute Leistung der Gäste aus Lutter anerkennen muss. Die Spielgemeinschaft war keineswegs drei Tore schlechter als Borussia Neuendorf, hatte im heutigen Spiel aber kein Glück bei ihren Torchancen.