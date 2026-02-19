Neuen Trainer gefunden

– Foto: Marcel Eichholz

Die FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen hat die Trainerfrage für die kommende Saison frühzeitig beantwortet: Andreas Brieschke wird im Sommer die Verantwortung bei der Spielgemeinschaft aus der Kreisoberliga Fulda Nord übernehmen. Das berichtete die Osthessenzeitung.

Für die laufende Rückrunde hatte der Verein zunächst auf eine interne Lösung gesetzt: Tobias Becker betreut die Mannschaft bis zum Saisonende. Brieschke, gebürtig aus Eiterfeld und inzwischen in Mengshausen zuhause, bringt reichlich Erfahrung aus seiner aktiven Laufbahn mit – unter anderem aus der Jugend des Hamburger SV, von Mainz 05 sowie aus mehreren Jahren beim SVA Bad Hersfeld. Die Verantwortlichen trauen ihm zu, sportlich wie menschlich zu passen; bis zum Wechsel im Sommer soll der Fokus jedoch darauf liegen, in der Rückrunde schnell Abstand zur Abstiegszone zu gewinnen.