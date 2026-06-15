Neuen Chefcoach gefunden: Oberligist präsentiert seinen Trainer Hüseyin Kandazoglu übernimmt bei Türkspor Neckarsulm das Amt des Cheftrainers. von red · Heute, 19:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Y. Le Madon

Türkspor Neckarsulm stellt nach dem knapp gesicherten Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg die Weichen neu. Mit Hüseyin Kandazoglu übernimmt ein erfahrener Fußballfachmann als Cheftrainer. Der 48-Jährige war zuletzt Co-Trainer beim VfR Heilbronn und soll dem Team für die kommende Saison klare Struktur, Stabilität, neue Energie und Orientierung im Alltag geben.

Für Türkspor beginnt nach einer nervenaufreibenden Oberliga-Saison ein wichtiger Abschnitt. Der Klassenerhalt wurde geschafft, doch die kommende Runde verlangt nach klaren Abläufen, neuer Geschlossenheit und einer Mannschaft, die von Beginn an Stabilität auf den Platz bringt. Kandazoglu soll genau dafür stehen. Der neue Cheftrainer bringt Erfahrung aus verschiedenen Rollen mit. Zuletzt arbeitete er als Co-Trainer beim VfR Heilbronn in der Verbandsliga Württemberg. Zuvor war er beim TSV Ilshofen tätig, ebenfalls als Co-Trainer, unter anderem in der Oberliga Baden-Württemberg und in der Verbandsliga. Weitere Trainererfahrung sammelte er im Nachwuchsbereich des FSV Hollenbach, wo er die U17 in der Verbandsstaffel Nord betreute.

Seine bisherige Trainerbilanz umfasst 91 Spiele, 33 Siege, 17 Unentschieden und 41 Niederlagen. Diese Zahlen zeigen vor allem, dass Kandazoglu unterschiedliche Situationen kennt: Arbeit im Jugendbereich, Begleitung einer Mannschaft im höherklassigen Amateurfußball und Aufgaben in sportlich anspruchsvollen Phasen. Für Türkspor Neckarsulm kann genau diese Mischung wertvoll werden. Nach dem knapp erreichten Ligaerhalt geht es nun darum, früh Vertrauen aufzubauen und dem Team eine klare Richtung zu geben. Kandazoglu übernimmt eine Mannschaft, die Oberliga-Erfahrung gesammelt hat, aber weiter an Konstanz, Widerstandsfähigkeit und Struktur arbeiten muss. Wichtig wird sein, die Lehren aus der vergangenen Saison mitzunehmen und enger zusammenzurücken, damit enge Spiele künftig häufiger kontrolliert und erfolgreich beendet werden.