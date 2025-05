Neue Ziele für die Ratinger C-Junioren

Der Saisonendspurt in der Regionalliga West steht für die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 auf dem Programm. Nach der 0:2-Niederlage gegen Tabellenführer VfB Waltrop gastiert das Team von Andreas Voss am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Jean-Löring-Sportpark bei Fortuna Köln.

Rund vier Wochen ist es her, dass 04/19 beim FC Wegberg-Beeck antreten musste und diese Partie überraschend mit 1:2 verlor. „Jetzt haben wir fast dieselbe Ausgangslage, denn Fortuna Köln ist Zehnter und damit Drittletzter. Die Kölner sind mit den Teams vom SC Verl und den Sportfreunden Siegen punktgleich. Sie kämpfen also noch um Klassenerhalt und werden uns alles abverlangen“, sagt Voss. „Jetzt werden wir sehen, ob wir aus der Partie gegen Wegberg etwas gelernt haben.“

Personell muss Voss am Samstag neben dem langzeitverletzten Stürmer Muksin Agyemang auch auf die verletzten Torhüter Nils Poncin und Abwehrspieler Frederik Vöge verzichten – der Coach hofft aber darauf, dass sie zum Pokalspiel beim MSV Duisburg am Donnerstag in den Kader zurückkehren können.