Neue Ziele braucht der ASC Landesliga Rhein-Neckar +++ Der Klassenerhalt ist nur noch Formsache – Linus Sandmann: "Es macht einfach sehr viel Spaß" von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Linus Sandmann (r.) und die Neuenheimer sind richtig gut drauf. – Foto: Foto Pfeifer

An Überraschungsmannschaften mangelt es diese Runde nicht in der Landesliga. Neben dem ASC Eppelheim trifft das vor allem auf den ASC Neuenheim zu. Vergangenen Sommer gab es einen radikalen Schnitt im Kader. Der aktuell siebte Rang gibt den Verantwortlichen Recht und Trainer Linus Sandmann kommt verständlicherweise nicht aus dem Schmunzeln heraus. Wir stellen Fragen.

Ihre junge Mannschaft hat phasenweise begeistert. Wie hoch ist der Spaßfaktor bei Ihnen? "Es macht sehr, sehr viel Spaß", sagt Linus Sandmann. Der ASC-Trainer verrät: "Ein bisschen haben wir uns das in der Winterpause erhofft und es hat geklappt, dass wir noch torgefährlicher sind und mit mehr Ballbesitz unsere Spiele bestreiten können." Zu wie viel Prozent ist der Klassenerhalt sicher? Bei 13 Punkten Vorsprung auf die Relegation und nur noch 15 zu vergebenden Zählern ist ein Abstieg ohnehin nicht viel mehr als eine klitzekleine theoretische Möglichkeit. "Der Klassenerhalt besitzt ehrlicherweise nicht mehr den Hauptfokus bei uns, wir haben uns ein neues Ziel gesetzt", sagt Sandmann und beziffert jenes, "auf Platz sechs oder sieben und dafür lohnt es sich bis zum letzten Spieltag alles zu geben."

So eine allgemein vielleicht eher unerwartet starke Runde weckt sicher Begehrlichkeiten. Wie zuversichtlich sind Sie, Ihre Jungspunde zusammenhalten zu können? Der Coach bleibt, das steht schon länger fest. In Sachen Kaderplanung sind die Wünsche bei den Anatomen klar – es soll möglichst mit dem gleichen Kader in die neue Saison gehen. "Wir führen viele gute Gespräche und sind zuversichtlich den Kern der Mannschaft zu halten", gibt Sandmann einen kleinen Einblick in die Planungen. Dass mehrere Konkurrenten den Kontakt zu dem ein oder anderen jungen Wilden aus Neuenheim suchen, ist völlig natürlich im Fußballgeschäft. Der ASC-Trainer erwähnt einen weiteren Aspekt, der sich auf 2026/27 auswirken kann: "Wir haben viele Jungs im Kader, die letztes oder dieses Jahr Abitur gemacht haben und auf der Suche nach Studienplätzen sind. Daher kann es immer gut sein, dass mal einer zum Studieren wegziehen muss."