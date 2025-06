„Neue Zeitrechnung“ – Neu-Coach Schmitt führt Denklingen in die Saison

Denklingen – An diesem Montag beginnt mit dem ersten Training der Saison 2025/26 eine „neue Zeitrechnung“ im Denklinger Fußball. Nach sechs Jahren, in den Markus Ansorge (58) den VfL trainiert, geprägt und den „Dorfverein“ zu einer festen Größe in der Bezirksliga etabliert hatte, heißt der neue „Chef“ jetzt Christoph Schmitt (35). Mehr als 300 Spiele hat der Linksfuß für seinen Heimatverein, den TSV Altenstadt, den SV Raisting (acht Spielzeiten in der Bezirks-, Landes- und Bayernliga) und seit 2023 zwei Jahre (58 Spiele, fünf Tore) für Denklingen als Spieler absolviert, war zudem Chefcoach in Altenstadt (drei Jahre Kreisliga) und zuletzt schon zwei Spielzeiten Ansorges spielender Co-Trainer beim VfL. Und jetzt Spielertrainer.

Nach dem Abgang Ansorges zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen schlägt der Routinier nun ein neues Kapitel in der Denklinger Vereinsgeschichte auf. „Ich weiß, dass die Fußstapfen, in die ich trete, riesig sind. Schließlich hat Markus hier eine Ära geprägt“, sagt Schmitt. „Sicher keine ganz einfache Situation. Auch wenn ich bewusst wieder als Trainer arbeiten wollte, musste ich lange nachdenken, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, sein Nachfolger zu werden.“

Auch wenn er 23 Jahre jünger als Ansorge ist und somit eine andere Trainer-Generation verkörpert, will Schmitt der Linie seines Vorgängers und Freundes treu bleiben: „Ich werde nicht alles ändern. Ich bin ein ähnlicher Typ, ich mache keine großen Worte und muss mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Wir haben ein gutes Mannschaftsgefüge, das macht die Arbeit leichter.“ Schmitts Trainerteam ergänzen zwei erfahrene Denklinger „Urgesteine“: Torjäger Simon „Simba“ Ried (31) und Michael Stahl (32) werden ihm als spielende Co-Trainer zur Seite stehen: „Das ist eine sehr gute Konstellation“. Zudem braucht‘s noch einen „Chef an der Seitenlinie“. Schmitt: „Das werden wir intern lösen.“

Und wie tickt der neue VfL-Coach, der bei schönem Wetter meist mit weißen Fußballschuhen aufläuft, neben dem Spielfeld? Er ist mit fünf Geschwistern (drei Brüder und zwei Schwestern) in Altenstadt aufgewachsen – Simon (32) und Pius (20) sind auch Fußballer, spielen beim TSV in der Kreisliga. Chris lebt zusammen mit Ehefrau Nicole und seinen drei Mädchen Madita (3), Hilde (1) und Valerie (ein Monat) in Kinsau, hat seinen Hund, einen sieben Jahre alten Australian Shepard, nach Superstar Zlatan Ibrahimovic „Ibra“ benannt - und arbeitet in Hohenfurch als Ingenieur für eine Baufirma.

Aber damit nicht genug: Die Schmitts betreiben daheim in Kinsau eine Landwirtschaft – einen Demeter- Hühnerhof mit 8000 Tieren. Das gibt täglich rund 6500 Eier, die vermarktet werden müssen. „Den Hof führe ich zusammen mit meiner Frau. Ich sage immer gerne im Scherz: Da bin ich Lehrling und Hausmeister“, erzählt der neue VfL-Coach, der auch „gerne und sehr viel Bundeliga“ schaut, „ohne einen Lieblingsverein zu haben.“

Vorbereitungsstart: Schmitt schwärmt von Denklinger Trainingsgelände

Aus der Bundesliga zurück auf den Denklinger Fußball-Platz. Da steht Schmitt beim Treffen mit unserer Redaktion am Spielfeldrand und gerät so richtig ins Schwärmen: „Dieses Gelände ist ein Traum, der Rasen ein Teppich - das ist schon fast Luxus. Es ist ein Geschenk für einen Trainer, auf einer Anlage mit so einer Qualität arbeiten zu können.“ Und er verrät: „Das war auch ein Kriterium, dass ich mich für den VfL entschieden habe.“ Hier will Schmitt den Grundstein für weitere Denklinger Erfolge legen.

Er weiß natürlich, dass die Super-Rückrunde (da war der VfL Fünfter) Begehrlichkeiten weckt. Aber davon, oder gar Landesliga-Träumen, will der Coach nichts wissen: „Klar, das war eine super Rückrunde. Aber so kann man nicht durchgehend spielen. Wir werden versuchen, eine gute Rolle zu spielen. Wir müssen realistisch bleiben und werden den Blick nicht nach oben richten, sondern müssen schauen, dass wir immer Abstand zu den Abstiegsrängen haben“, gibt er als Ziel an. „Zudem gilt es, junge Spieler zu integrieren.“

Schmitt weiß: „Es wird eine richtig starke Liga mit einigen Mannschaften, die unbedingt rauf wollen. Das wird eine spannende Saison. Ich freue mich richtig drauf.“ Die Denklinger werden wieder in der Oberbayern Süd-Gruppe antreten, während „Wieder-Bezirksligist“ VfL Kaufering den Wiederaufstieg in der Schwaben-Liga in Angriff nehmen wird. Das bedauert Schmitt ein bisschen: „Zwei Bezirksligisten aus dem Landkreis Landsberg, aber kein Derby. Das ist wirklich schade.“ Die Saison startet am Wochenende 26./27. Juli. Das erste Vorbereitungsspiel ist am Sonntag, 29. Jun, um 15 Uhr beim SVO Germaringen, danach spielt Denklingen zuhause gegen den TSV Mindelheim (4. Juli), den TSV Altenstadt (8. Juli) und den SV Mering (20. Juli), nimmt zudem am Fuchstal-Cup (12. Juli) teil.