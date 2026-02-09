Neue Zeitrechnung beim FC Jura: Ex-Bezirksligist gründet Mannschaft

Im Jahr 2005 schlossen sich die Stammvereine SSV Schönhofen, SV Nittendorf und TV Etterzhausen zum FC Jura 05 zusammen. Fünf Jahre später stieg die 1. Fußballmannschaft erstmals in die Bezirksliga auf. 2016 war es ein weiteres Mal so weit. Gerade die Relegations-Schlachten von damals sind bei den Beteiligten nach wie vor unvergessen. Insgesamt mischte der Fusionsverein aus dem westlichen Landkreis Regensburg sieben Jahre lang in der Bezirksliga Süd mit. Dort wurde man einmal Fünfter und in der Premierensaison sogar Dritter. Diese sportlich erfolgreichen Zeiten gehören jedoch der Vergangenheit an. Viele Spielerabgänge sorgten dafür, dass der FC Jura seit der Saison 2022/23 keine eigenständige Herrenmannschaft mehr stellen kann. Ligentechnisch ging es Stück für Stück nach unten. Die triste Gegenwart: Spielgemeinschaft mit dem SC Sinzing II in der B-Klasse. Wobei die meisten Spieler im Kader Sinzinger sind.
Die Gedanken eines Neuanfangs gibt es schon länger. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Ab der kommenden Saison will der FC Jura wieder mit einer eigenständigen Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Die Vorbereitungen zur Teamgründung laufen auf Hochtouren – und sind durchaus schon weit fortgeschritten. Mehrere Treffen der Initiatoren fanden seit Herbst statt. Und auch ein ordentlicher Stamm an Spielern, die bei dem Projekt dabei sein wollen, hat sich mittlerweile gebildet.
Vier der „Köpfe“ der neuen Jura-Mannschaft sind Moritz Heissenhuber, Nick Stahlich, Erik Artes und Markus Dienstbier. Die 17- bis 18-Jährigen durchliefen bis zur B-Jugend alle Nachwuchsmannschaften beim FC Jura, ehe sie zum SSV Jahn Regensburg Futsal wechselten und sich dort der Herausforderung Bezirksoberliga stellten. Künftig wollen die vier Youngsters wieder gemeinsam für ihren Stammverein auflaufen. „Aus Verbundenheit zu unserem Heimatverein haben wir uns zum Ziel gesetzt, in der anstehenden Saison wieder eine 1. Fußball-Herrenmannschaft beim FC Jura 05 zu gründen. Wir halten dieses Projekt für hochinteressant, weil wir damit eine Mannschaft mit guter fußballerischer Perspektive ins Leben rufen können, die von jungen Spielern geprägt ist“, erzählen die vier.
Die Strippenzieher hinter der Mannschaftsgründung berichten, dass die Trägervereine SSV Schönhofen und SV Nittendorf mit ihren insgesamt 1.200 Mitgliedern voll hinter dem Projekt stünden und für perfekte Rahmenbedingungen sorgen würden. Die 2024 gegründete Jugend-Fußballabteilung des FC Jura mit insgesamt rund 150 aktiven Jugendspielern in elf Mannschaften sowie den über 40 ehrenamtlich tätigen Kinder- und Jugendtrainern würden in den nächsten Jahren dafür sorgen, „dass wir uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen müssen“, sind die Verantwortlichen überzeugt.