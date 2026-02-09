Neue Zeitrechnung beim FC Jura: Ex-Bezirksligist gründet Mannschaft

Die Youngsters Markus Dienstbier, Nick Stahlich, Moritz Heissenhuber und Eric Artes (von links) sind ein paar der Gesichter des Neustarts des FC Jura. – Foto: privat

Im Jahr 2005 schlossen sich die Stammvereine SSV Schönhofen, SV Nittendorf und TV Etterzhausen zum FC Jura 05 zusammen. Fünf Jahre später stieg die 1. Fußballmannschaft erstmals in die Bezirksliga auf. 2016 war es ein weiteres Mal so weit. Gerade die Relegations-Schlachten von damals sind bei den Beteiligten nach wie vor unvergessen. Insgesamt mischte der Fusionsverein aus dem westlichen Landkreis Regensburg sieben Jahre lang in der Bezirksliga Süd mit. Dort wurde man einmal Fünfter und in der Premierensaison sogar Dritter. Diese sportlich erfolgreichen Zeiten gehören jedoch der Vergangenheit an. Viele Spielerabgänge sorgten dafür, dass der FC Jura seit der Saison 2022/23 keine eigenständige Herrenmannschaft mehr stellen kann. Ligentechnisch ging es Stück für Stück nach unten. Die triste Gegenwart: Spielgemeinschaft mit dem SC Sinzing II in der B-Klasse. Wobei die meisten Spieler im Kader Sinzinger sind.



Die Gedanken eines Neuanfangs gibt es schon länger. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Ab der kommenden Saison will der FC Jura wieder mit einer eigenständigen Herrenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Die Vorbereitungen zur Teamgründung laufen auf Hochtouren – und sind durchaus schon weit fortgeschritten. Mehrere Treffen der Initiatoren fanden seit Herbst statt. Und auch ein ordentlicher Stamm an Spielern, die bei dem Projekt dabei sein wollen, hat sich mittlerweile gebildet.