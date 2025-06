Neue Zeitrechnung bei der SpVgg Pfreimd

„Ich freue mich, dass es endlich losgeht und ich endlich mit dem Team arbeiten darf. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Durch die vielen Begegnungen der letzten Jahre wusste ich zum Großteil, was auf mich zukommt. Diese positiven Eindrücke der Vergangenheit wurden mir so bestätigt“, schildert Hartlich seine ersten Eindrücke von der Mannschaft. Neu an Bord sind auch sieben Spieler. Aus der eigenen A-Jugend rückte das Spieler-Quartett Jonas Mutzbauer, David Steinbacher, Julian Modl und Florian Holzgartner auf. Aus dem externen Regal verpflichtete der Verein Tormann Florian Bertelshofer (TuS Schnaittenbach), Tician Kraus (FC Wernberg) und Benjamin Schote (SC 04 Schwabach).



„Mike“ Hartlich, der sich selbst als „positiv lauten“ Trainertyp beschreibt, ist überzeugt vom „enormen Potenzial“ der jungen Spieler. Diese gelte es zu entwickeln und zu fördern. „Das wollen Dennis und ich angehen. Durch die Abgänge ergeben sich sehr viele Möglichkeiten für die Jungs und sie haben beste Voraussetzungen, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Grundsätzlich sehe ich uns als Team an“, erklärt der 35-Jährige, der sich auch auf die Zusammenarbeit mit Dennis Lobinger freut: „Ich kenne und schätze Dennis schon sehr lange. Dennis und ich denken sehr ähnlich, was Fußball angeht. Da Dennis auf dem Platz steht, kann er hier noch viel besser einwirken als ich von außen. Und da vertraue ich ihm zu hundert Prozent.“



Dennis Lobinger zählt mittlerweile zu den Spielerurgesteinen in Pfreimd. Künftig übernimmt der 29-Jährige als spielender Co-Trainer noch mehr Verantwortung. Zuletzt sprach er viel mit den Spielern über wichtige Themen zur neuen Saison. Der Zusammenarbeit mit Hartlich blickt er positiv entgegen: „Ich denke man kann sagen, dass wir von der Denk- und Herangehensweise bei unseren Tätigkeiten auf dem gleichen Nenner sind.“ In puncto Spielerpersonal sieht Lobinger den Ex-Landesligisten gut aufgestellt für die neue Bezirksliga-Saison: „Da habe ich keine Bedenken. Klar hatten wir in den letzten Jahren viele Abgänge von Leistungsträgern, aber wir haben ehrgeizige und talentierte Spieler aus der Jugend sowie aus der zweiten Mannschaft, welche diese Lücken schließen wollen und können. Wenn wir nicht mehr so viele Verletzte wie in der Vorsaison haben, dann sind wir gut aufgestellt.“



Natürlich wollen die Rot-Weißen in der neuen Saison nicht wieder so lange zittern müssen wie in der alten, und bestenfalls wieder einen tabellarischen Sprung nach oben machen. Den Grundstock wollen Michael Hartlich und Dennis Lobinger in der Sommervorbereitung legen. Abschließend äußert Pfreimds neuer Chefcoach noch einen Wunsch: „Aktuell macht der Verein eine sehr positive Entwicklung. Ich wünsche mir, dass auch die Fans der SpVgg positiv gestimmt sind und unsere Mannschaft positiv anfeuern. Auch wenn vielleicht nicht alles auf Anhieb funktioniert.“