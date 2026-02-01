Neue Zahlungsregelung für Schiedsrichter

Unparteiische können künftig nicht mehr cash bezahlt werden – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie aus einem Rundschreiben des Schiedsrichterkomitees (CAF) der FLF hervorgeht, dürfen Unparteiische seit Samstag, den 31.Januar 2026 mit einigen, wenigen Ausnahmen nicht mehr bar bezahlt werden. „Die Vergütungen erfolgen künftig monatlich direkt durch den Verband“ heißt es im Schreiben.

Die Ausnahmen betreffen Vereinsturniere, den Betriebsfußball, Spiele, die im Rahmen des Schiedsrichter-Austauschs mit dem Saarländischen Fußballverband sowie der Rheinlandliga stattfinden sowie alle Begegnungen, für die offiziell kein Schiedsrichter angefragt wurde.