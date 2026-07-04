Neue Youngster für den Kreisklassen-Rückkehrer Der TSV Bernhardswald will die Euphorie vom Aufstieg mitnehmen und eine sorgenfreie Saison spielen von Florian Würthele · Heute, 10:28 Uhr · 0 Leser

Beim TSV Bernhardswald freut man sich auf die Nachwuchskräfte Johannes Islinger, Thomas Janker, Ben Erndl und Leon Lugauer (von links). – Foto: Verein

Mission Wiederaufstieg erfüllt: Der TSV Bernhardswald hat den „Betriebsunfall“ A-Klasse sofort korrigieren können. Als Meister der A-Klasse 3 Regensburg ging's schnurstracks zurück ins Kreis-Unterhaus. Dort möchte der Dorfklub in der näherrückenden Saison eine ordentliche Rolle spielen und bestenfalls frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Für dieses Vorhaben wurde der Kader punktuell verstärkt.

Zum Trainingsauftakt konnte Meistertrainer Thomas Kern zwei neue Gesichter in seinen Reihen begrüßen. Ben Erndl und Johannes Islinger sind als Jugendliche vom TSV Bernhardswald zum FC Tegernheim gewechselt. Beide Spieler sind nun nach ihrem letzten A-Jugendjahr zurück zum Heimatverein gewechselt. „Herzlichen Dank an Markus Mirter, den Abteilungsleiter des FC Tegernheim, für die reibungslose Abwicklung der 'Rückwechsel'“, heißt es von Seiten des TSV, wo man sich einiges von den Youngster verspricht.



Auch weitere Personalien sind mit Nachwuchsspielern verknüpft. Leon Lugauer und Thomas Janker (beide 17) gehen bei der heimischen SG Vorwald in ihre letzte A-Jugendsaison, trainieren bei Gelegenheit aber bereits bei der Ersten mit. „Sie können, sobald sie volljährig sind, bei Bedarf in der Ersten oder Zweiten eingesetzt werden“, erklärt Abteilungsleiter Thomas Hiltl freudig. Des Weiteren kam mit Fabian Stauffer vom ASV Burglengenfeld II ein neuer Torwart. Auf der Abgangsseite stehen Stefan Weber, der zu seinem Heimatverein TSV Nittenau zurückkehrte, und Ulrich Weber, der seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen hat.





Bereits seit drei Wochen rollt der Ball wieder beim Kreisklassen-Rückkehrer. Beim Trainingsauftakt am 14. Juni konnte Trainer Kern, dessen Verlängerung frühzeitig feststand, den Großteil des Kaders begrüßen. Positiv verliefen die ersten Vorbereitungsspiele. Da gab es einen 5:1-Erfolg gegen den FC Wald/Süssenbach sowie ein 2:2 gegen die SpVgg Bruck. Beide Gegner sind ebenfalls in der Kreisklasse beheimatet. In beiden Partien musste Bernhardswald noch ohne den letztjährigen Top-Scorer Noah Garmann und ohne „Kunstschütze“ Gabor Balogh auskommen. Ansonsten wird noch beim ASV Undorf (5. Juli) und bei der SG Neukirchen-Balbini/Kleinwinklarn (12. Juli) getestet.



Anschließend erfolgt der Startschuss in der Kreisklasse 2. Der erste Spieltag beschert den Lila-Weißen am Samstag, den 18. Juli, ein Heimspiel gegen den VfR Regensburg. Vorm Auftaktspiel findet das alljährliche Jugendturnier des TSV statt. Die darauffolgenden Aufgaben: Mitaufsteiger SV Obertraubling II und SpVgg Stadtamhof. Aus der Kreisliga stieß Absteiger ATSV Pirkensee-Ponholz dazu. Das Saisonziel skizziert Spartenleiter Hiltl so: „Die Euphorie vom Aufstieg mitnehmen und eine sorgenfreie Saison spielen.“ Im besten Falle will man mit den hinteren Plätzen nichts zu tun haben. Und das von Anfang an. Nach einer Super-Saison in der A-Klasse (Bilanz: 17/0/3) darf man in Bernhardswald jedenfalls mit viel Selbstvertrauen und Vorfreude auf die bevorstehende Saison blicken.