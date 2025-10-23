Neue Winterjacken für HSC III

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Passend zur ungemütlichen und kälter werdenden Jahreszeit wurden wir mit Winterjacken ausgestattet. Wir möchten uns ganz herzlich bei Tino Houwers und Michael Plitzkow im Namen der Firma Boes Bau bedanken! Die Jacken werden uns sicherlich hervorragend durch den Winter und zur Rückrunde gestärkt zurückbringen! 🙂 ❄️