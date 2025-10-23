 2025-10-15T11:43:40.576Z

Vereinsnachrichten
Neue Winterjacken für HSC III

Passend zur ungemütlichen und kälter werdenden Jahreszeit wurden wir mit Winterjacken ausgestattet. Wir möchten uns ganz herzlich bei Tino Houwers und Michael Plitzkow im Namen der Firma Boes Bau bedanken! Die Jacken werden uns sicherlich hervorragend durch den Winter und zur Rückrunde gestärkt zurückbringen! 🙂 ❄️

