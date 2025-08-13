Neue Werbebanden am Spielfeldrand

NEUE BANDEN – NEUE SAISON 🏟️

Pünktlich zur neuen Saison erstrahlt unser Sportplatz in neuem Glanz! 💥❤️🤍

In den vergangenen Monaten wurden brandneue Werbebanden am Spielfeldrand installiert – und wir können es kaum erwarten, sie euch ab der kommenden Saison live zu präsentieren! ⚽🔥

Ein riesiges Dankeschön an alle Partner und Unterstützer, die das möglich gemacht haben.

Ein riesiges Dankeschön gilt auch all den fleißigen Vereinsmitgliedern, die bei diesem Projekt mitgewirkt haben! Ob in der Planung, Umsetzung oder Montage, alles fand in Eigenleistung statt. Ihr seid großartig!

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unseres Vereins – Schritt für Schritt! 💪👏