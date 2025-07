Die neue Mannschaft der DJK Vierlinden – Foto: Volker Nagraszus

Neue Vierlinden-Damen starten vielversprechend in Premieren-Saison Seit nunmehr vier Monate läuft ein neues, vielversprechendes Projekt beim DJK Vierlinden. Erstmals läuft eine Damenmannschaft für die Schwarz-Gelben auf. Das Projekt wurde von Trainer Meik Pyta und Kapitänin Laura Klump ins Leben gerufen. Verlinkte Inhalte Frauen-Kreisliga 4 Vierlinden Laura Klump Meik Pyta Christian Landers

Mit den Damen der DJK Vierlinden reiht sich eine weitere Mannschaft in die Kreisliga Niederrhein ein. Noch vor vier Monaten war diese Mannschaft noch überhaupt nicht angedacht, ehe die jetzige Kapitänen, Laura Klump, in Zusammenarbeit mit Trainer Meik Pyta, die Planungen in die Wege geleitet hat. Der Sportvorstand der DJK, in Form von Christian Landers, hat tatkräftige Unterstützung geleistet.

Aber von Anfang an: Vor etwa vier Monaten wollte Klump selbst eine neue Mannschaft in Vierlinden ins Leben rufen – zunächst jedoch ohne Erfolg. Pyta, der zuvor in der Bezirksliga bei Dinslaken 09 trainiert hat, startete dann den zweiten Versuch, mit Klump zusammen, einen wettbewerbsfähigen Kader auf die Beine zu stellen – dieses mal mit großem Erfolg. Werbung von Verein und Trainer führte zu ersten Probetrainings, bei denen sich bis zu 15 Spielerinnen an der Ludwig-Wolker-Kampfbahn einfanden, mittlerweile besteht der Kader aus 23 Akteurinnen. >>> Der Kader der neuen DJK-Mannschaft

Eine Mannschaft mit Stimmung und Potenzial Und der Kader ist definitiv zukunftsorientiert aufgebaut. Pyta erzählt ihm Gespräch mit FuPa Niederrhein: „Alle, die jetzt da sind, fühlen sich sehr wohl. Wir haben ganz unterschiedliche Altersklassen – angefangen mit 16, geht es hoch bis 38. Wir haben einen sehr gute Mix in der Mannschaft.“ Dieser Mix spiegelt sich auch in den Qualitäten der Einzelnen wider. Dabei seien erfahrene Sportlerinnen, die schon ihr Leben lang Fußball spielen, aber auch solche, die sich in den fußballerischen Startlöchern befinden. Speziell für den Übungsleiter ist die für ihn besondere Stimmung innerhalb der Mannschaft: „Es verstehen sich alle mega gut. Ich habe noch nie so positive Energie in einer Mannschaft gespürt wie hier. Das ist mega gut! Ich fühle mich auch super wohl – da ist so viel Potenzial drin.“