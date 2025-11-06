⚽Neue Ü32 beim TSV Allach 09, Spieler gesucht⚽

Der Verein, Spieler und Coach Chris freuen sich, bekannt zu geben, dass es ab sofort beim TSV Allach 09 nun auch eine Ü32-Mannschaft gibt. Damit ist die bisher fehlende Schnittstelle zwischen aktiven Kickern und der Ü40 etc. geschlossen.
Wir suchen nun noch gute Spieler im besten Alter, die Spaß am Fußballspielen und Feiern haben, ohne dass es in Stress ausartet. Wir bieten ein top Team, in dem es absolut passt, in dem eine gute Mischung aus Spaß, Feiern, Teamgeist und Ehrgeiz herrscht. Eine hervorragend gepflegte Anlage mit 2 Rasenplätzen und einem neuen Kunstrasen, die dem Verein zur Alleinnutzung gehört, incl. einem sehr gemütlichen Vereinsheim, das ist unsere Heimat in Allach am nord-westlichen Stadtrand von München direkt an der Grenze zu Karlsfeld.
Spielberechtigt ab 01.01.26 ist jeder Spieler ab Jahrgang 1994 und älter. Es gilt das BFV-Privatspielrecht, es gibt also weder Wechselfristen, noch Sperren oder Ablösen. Anmelden und dabei sein! Geplant ist ein Training pro Woche am Mittwoch abends, die Heimspiele finden am Freitag abends statt, damit das Wochenende frei ist.
Neugierig geworden? Dann melde Dich gerne mit einer kurzen Beschreibung von Dir.
Kontaktmöglichkeiten:
▶️ Mail: chris.b@tsvallach09.de
▶️ Fupa-Kontakt: https://www.fupa.net/region/muenchen/marketplace/detail/186589
▶️ Insta: https://www.instagram.com/p/DQsL5LLDC5O/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
LG Chris