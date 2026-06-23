Neue U21-Liga vor dem Start: Diese 26 Clubs sollen dabei sein

Im Herbst geht in Deutschland die neue U21-Liga an den Start. In dieser soll die Talentförderung weiter gefördert und optimiert werden. Nun sollen auch die teilnehmenden Vereine feststehen: Wie der "Kicker" am Dienstag vermeldete, sollen 26 Clubs in der neuen "Bundesliga Talent Series" - so der offizielle Name - an den Start gehen.
Demnach hätten sich elf Bundesligisten - darunter auch der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig - für die Teilnahme an der Premierenrunde entschieden. Aus der 2. Bundesliga würden demnach gleich 15 der 18 Vereine am neuen Format teilnehmen. Heißt: Insgesamt 26 von 36 möglichen Bundes- und Zweitligisten gehen an den Start. Laut "Kicker"-Informationen habe die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf mindestens 15 bis 16 Clubs gehofft. Diese Hoffnung wurde damit deutlich übertroffen.
Geplant ist, dass die "Bundesliga Talent Series" im September 2026 startet. Dann soll in Form von zwei Halbserien - von September bis Dezember und von Februar bis April - in einem Ligamodus gespielt werden. Die beiden jeweils bestplatzierten Teams der beiden Halbserien qualifizieren sich dann für ein Finalturnier. Dieses solle dann - anders als die regulären Ligaspiele, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und gegebenenfalls an neutralen Orten stattfinden sollen - auch vor Zuschauern ausgetragen werden.
In der Kadernominierung an den Spieltagen sollen die Vereine flexibel sein, wobei vor allem Spieler aus den Altersklassen U17 bis U21 im neuen Wettbewerbsformat zum Einsatz kommen sollen. Zudem soll auch eine begrenzte Menge an älteren Spielern mitspielen dürfen, um etwa nach verletzungsbedingten Ausfällen die Rückkehr in den Profikader zu vereinfachen.