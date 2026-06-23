Neue U21-Liga vor dem Start: Diese 26 Clubs sollen dabei sein

– Foto: Adrian Goldberg

Im Herbst geht in Deutschland die neue U21-Liga an den Start. In dieser soll die Talentförderung weiter gefördert und optimiert werden. Nun sollen auch die teilnehmenden Vereine feststehen: Wie der " Kicker " am Dienstag vermeldete, sollen 26 Clubs in der neuen "Bundesliga Talent Series" - so der offizielle Name - an den Start gehen.

Demnach hätten sich elf Bundesligisten - darunter auch der FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig - für die Teilnahme an der Premierenrunde entschieden. Aus der 2. Bundesliga würden demnach gleich 15 der 18 Vereine am neuen Format teilnehmen. Heißt: Insgesamt 26 von 36 möglichen Bundes- und Zweitligisten gehen an den Start. Laut "Kicker"-Informationen habe die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf mindestens 15 bis 16 Clubs gehofft. Diese Hoffnung wurde damit deutlich übertroffen.

Diese 11 Bundesligisten sollen dabei sein:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

1. FC Union Berlin

SV Werder Bremen

SV Elversberg

Eintracht Frankfurt

Hamburger SV

Borussia Mönchengladbach

SC Paderborn

FC Schalke 04

Diese 15 Zweitligisten sollen dabei sein:

VfL Wolfsburg

1. FC Heidenheim

FC St. Pauli

Hertha BSC

Hannover 96

VfL Bochum

DSC Arminia Bielefeld

SG Dynamo Dresden

KSV Holstein Kiel

1. FC Magdeburg

Eintracht Braunschweig

FC Energie Cottbus

SpVgg Greuther Fürth

SV Darmstadt 98

1. FC Nürnberg

Ligamodus in zwei Halbserien mit einem Finalturnier

Geplant ist, dass die "Bundesliga Talent Series" im September 2026 startet. Dann soll in Form von zwei Halbserien - von September bis Dezember und von Februar bis April - in einem Ligamodus gespielt werden. Die beiden jeweils bestplatzierten Teams der beiden Halbserien qualifizieren sich dann für ein Finalturnier. Dieses solle dann - anders als die regulären Ligaspiele, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit und gegebenenfalls an neutralen Orten stattfinden sollen - auch vor Zuschauern ausgetragen werden.