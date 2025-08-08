 2025-08-07T08:03:27.630Z

Vereinsnachrichten
– Foto: TSV Basdahl-Volkmarst

Neue Trikots zum Saisonstart!

Vereinsnachricht des TSV Basdahl-Volkmarst

1.KK ROW Nord
Basdahl-Volk

Wir, die Firma MRC Bautenschutz & Montagetechnik, haben für die 1. Herren Mannschaft des TSV Basdahl-Volkmarst einen kompletten Trikotsatz gesponsert. Passend zum kommenden Saisonstart wünschen wir viel Erfolg und drücken für diese Saison fest die Daumen, dass es mit dem Aufstieg dieses Mal klappt 💪🏻

