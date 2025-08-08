Neue Trikots zum Saisonstart!

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wir, die Firma MRC Bautenschutz & Montagetechnik, haben für die 1. Herren Mannschaft des TSV Basdahl-Volkmarst einen kompletten Trikotsatz gesponsert. Passend zum kommenden Saisonstart wünschen wir viel Erfolg und drücken für diese Saison fest die Daumen, dass es mit dem Aufstieg dieses Mal klappt 💪🏻