Neue Trikots, neue Teams, neue Energie

Kreisliga C Hof-Wolf

In der Sommerpause hat sich in der Fußballabteilung der TSV Immenhausen einiges getan: Mit der neu gegründeten 3. Mannschaft und zahlreichen neuen Spielern wurde nicht nur sportlich aufgestockt, sondern auch an der Ausstattung gearbeitet.

Dank der großartigen Unterstützung der Agentur für Deutsche Vermögensberatung Birgit Koch aus Immenhausen konnten wir unsere Seniorenmannschaften mit einem neuen Ausweich-Trikotsatz ausstatten. Auch unsere Trainer freuen sich über ihre neuen COACH-Hoodies, mit denen sie nun auch optisch einheitlich auftreten.