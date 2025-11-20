Neue Trikots für unsere 2. Herrenmannschaft

Die KFZ Bichler GmbH aus Aßling hat unsere 2. Mannschaft mit einem kompletten Trikotsatz ausgestattet.

Wir möchten uns herzlich für die großzügige Unterstützung bedanken – ohne solche Partner wäre vieles nicht möglich!

(Foto Bild: von links nach rechts Michael Bichler (KFZ Bichler), Simon Ametsbichler (KFZ Bichler und TW TSV Emmering) und Alois Kirchlechner (3. Vorstand TSV Emmering)