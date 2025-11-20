 2025-11-18T09:22:12.436Z

Vereinsnachrichten
– Foto: Andreas Bauer

Neue Trikots für unsere 2. Herrenmannschaft

Die KFZ Bichler GmbH aus Aßling hat unsere 2. Mannschaft mit einem kompletten Trikotsatz ausgestattet.
Wir möchten uns herzlich für die großzügige Unterstützung bedanken – ohne solche Partner wäre vieles nicht möglich!

(Foto Bild: von links nach rechts Michael Bichler (KFZ Bichler), Simon Ametsbichler (KFZ Bichler und TW TSV Emmering) und Alois Kirchlechner (3. Vorstand TSV Emmering)

Werner BrandlAutor