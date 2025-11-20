Neue Trikots für unsere 2. Herrenmannschaft

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die KFZ Bichler GmbH aus Aßling hat unsere 2. Mannschaft mit einem kompletten Trikotsatz ausgestattet. Wir möchten uns herzlich für die großzügige Unterstützung bedanken – ohne solche Partner wäre vieles nicht möglich!
(Foto Bild: von links nach rechts Michael Bichler (KFZ Bichler), Simon Ametsbichler (KFZ Bichler und TW TSV Emmering) und Alois Kirchlechner (3. Vorstand TSV Emmering)