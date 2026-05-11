Neue Trikots für die SG Langenpreising/Zustorf

Die Fußballer der SG Langenpreising/Zustorf dürfen sich über zwei neue Trikotsätze freuen. Möglich gemacht wurde die Anschaffung durch die großzügige Unterstützung der VR-Bank Erding eG, die damit erneut ihr starkes Engagement für den regionalen Sport unter Beweis stellt. Die Genossenschaftsbank unterstützt regelmäßig Vereine und Institutionen in der Region und setzt damit ein klares Zeichen für den lokalen Zusammenhalt. (vr-bank-erding.de)

Die Freude bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen war bei der offiziellen Übergabe entsprechend groß. Die neuen Trikots sorgen nicht nur für einen modernen und einheitlichen Auftritt auf dem Platz, sondern stärken auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mannschaft.