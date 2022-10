Neue Trikot´s für die E-Jugend

Auch die E-Jugend von uns, darf sich über einen neuen Trikotsatz freuen. Am 30.09.2022 fand die Übergabe bei „Fielmann“ in Aschersleben statt. Die Leiterin der Filiale, Frau Marion Kirschnick, übergab dem Jugendleiter und zwei Spielern den neuen Satz Trikot´s. Auch hier möchten wir uns für die tolle Unterstützung bedanken und freuen uns über die neue Ausrüstung. Wir wünschen unseren kleinen Fußballern viel Erfolg mit den neuen Trikot´s und weiterhin viel Spaß am Fußball spielen.