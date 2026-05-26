Neue Tribünen, neue Preise: 1. FC Bocholt erklärt Ticketmodell

Parallel hat Bocholt das Ticketmodell für die neue Saison vorgestellt. Trotz der Investitionen und der steigenden organisatorischen, infrastrukturellen und personellen Aufwendungen will der Klub bewusst fanfreundliche Preise beibehalten. Besonders die nicht überdachten Stehplätze in Block D bleiben vergleichsweise günstig und werden nach Vereinsangaben im Vergleich zur laufenden Saison sogar leicht günstiger.

Der Verein verbindet den Ausbau nicht nur mit mehr Komfort, sondern auch mit einer klaren Idee: Das Stadion soll moderner, familienfreundlicher und wetterunabhängiger werden, ohne die besondere Atmosphäre der Schwatten zu verlieren. Mit den neuen Tribünen entstehen zusätzliche überdachte Stehplätze, überdachte Sitzplätze und feste Bereiche für Dauerkartenbesitzer. Zudem soll das Spielfeld für viele Zuschauer näher an die Fans rücken.

Auch Tageskarten sind bereits eingeordnet. Nicht überdachte Stehplätze kosten 11 Euro für Vollzahler und 9 Euro ermäßigt, überdachte Stehplätze 13 beziehungsweise 11 Euro. Überdachte Sitzplätze kosten 18 Euro für Vollzahler und 16 Euro ermäßigt. Für Kinder bleiben eigene Konditionen bestehen, zudem wird auf Kindertickets kein Tageskassenzuschlag erhoben.

Die Early-Bird-Phase startet am 1. Juni und läuft bis zum 30. Juni 2026. In diesem Zeitraum gibt es die günstigsten Dauerkartenpreise der Saison. Für nicht überdachte Stehplätze zahlen Vollzahler 155 Euro, ermäßigte Dauerkarten kosten 126 Euro. Überdachte Stehplätze auf der Nord- beziehungsweise Südtribüne kosten in dieser Phase 168 Euro für Vollzahler und 140 Euro ermäßigt. Überdachte Sitzplätze liegen bei 252 Euro beziehungsweise 224 Euro. Im regulären Vorverkauf ab Juli steigen die Preise entsprechend an.

Dauerkarten sollen sich besonders lohnen

Der Verein bewirbt die Dauerkarte als deutlich attraktivere Variante gegenüber dem Einzelkauf. Early-Bird-Käufer erhalten rechnerisch drei Heimspiele gratis, im regulären Vorverkauf sind es nach Vereinsangaben zwei Heimspiele. Dazu kommen Planungssicherheit, garantierter Zutritt zu allen Liga-Heimspielen und ein festes Ticket bei besonderen Highlight-Spielen, etwa im Niederrheinpokal. Gerade die Erfahrungen aus dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg hätten gezeigt, wie wichtig eine klare Ticketregelung bei großer Nachfrage ist.

Bestandskunden der Haupttribüne können ihre bisherigen Plätze ausschließlich während der Early-Bird-Phase vom 1. bis 30. Juni sichern. Für sie kostet die Dauerkarte 308 Euro für Vollzahler und 280 Euro ermäßigt.

Sollte die Südtribüne zum Saisonstart noch nicht fertig sein, will der Verein Übergangslösungen schaffen. Dauerkarten für die Südtribüne behalten bis zur Fertigstellung ihre Gültigkeit auf der Nordtribüne. Der Supporter- und Stehplatzbereich wird bis dahin im Block F1 eingerichtet. Damit soll kein Fan seinen Anspruch auf einen überdachten Platz verlieren.

Ein weiterer Punkt betrifft die Tageskasse. Der Zuschlag steigt von einem auf zwei Euro. Bocholt begründet dies mit dem höheren organisatorischen Aufwand am Spieltag und will den Vorverkauf sowie den Online-Ticketkauf stärken. Für Kindertickets bleibt der Zuschlag weiterhin ausgenommen.

Gleichzeitig möchte der Klub den praemium Park noch stärker als familienfreundliches Stadion positionieren. Geplant sind unter anderem Familien-Spieltage, besondere Aktionen und Vergünstigungen für Familien mit Kindern, ein Familien-Block sowie Attraktionen wie Hüpfburgen oder Kinderschminken. Auch günstige Kinder- und Jugendtickets sollen dazu beitragen, dass der Stadionbesuch für alle Generationen attraktiv bleibt.

Der Dauerkartenverkauf startet am 1. Juni 2026. Weitere Informationen zum Online-Shop und zu möglichen Offline-Verkaufsstellen will der 1. FC Bocholt in Kürze veröffentlichen. Klar ist schon jetzt: Der Verein geht am Hünting infrastrukturell den nächsten Schritt - mit neuen Tribünen, mehr Komfort und dem Anspruch, die besondere Bocholter Stadionkultur mitzunehmen.